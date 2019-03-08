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Çin'de ekonomik yavaşlama endişeleri derinleşiyor

08.03.2019 - 09:15
Çin'de ekonomik yavaşlama endişeleri derinleşiyor | Ekonomi Haberleri

Çin'de ihracat şubat ayında üç yılın en fazla düşüşünü kaydetti, ekonomik yavaşlama endişeleri derinleşiyor.

Çin'de ihracat Şubat'ta üç yılın en fazla düşüşünü kaydederken, ithalat ard arda üç aydır geriledi. Bu düşüşler ekonomideki destek önlemlerine rağmen daha da yavaşlamaya işaret etti.

Küresel yatırımcılar ve Çin'in başlıca ticaret ortakları, Çin ekonomik büyümesinin 2018'de yaklaşık 30 yılın en düşük seviyesine geriledikten sonra ne kadar hızlı yavaşladığını görmek için Çin'i yakından izliyor.

Çin'de gümrük idaresi tarafından yayınlanan verilere göre, ihracat Şubat't bir önceki yıla göre yüzde 20.7 gerileyerek Şubat 2016'dan bu yana en büyük düşüşü kaydetti.

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Reuters anketine katılan ekonomistler, Ocak ayında yüzde 9.1 artış kaydeden ihracatın Şubat'ta yüzde 4.8 düşüş kaydetmesini bekliyorlardı.

İthalat bir önceki yıla göre yüzde 5.2 geriledi. Analistler, Ocak ayındaki yüzde 1.5 düşüş kaydeden ithalatın ise Şubat'ta yüzde 1.4 düşüş kaydetmesini bekliyorlardı.

Çin'in ihracat fazlası 26.38 milyar dolar olan tahminlerin çok altına inerek yüzde 4.12 milyar dolar oldu.

Analistler, yılın ilk iki ayında Çin'den gelen verilerin, uzun yeni ay yılı tatillerinin neden olduğu işletmelerde hizmetlerin durması nedeniyle temkinlilikle okunması gerektiği konusunda uyardılar.

Ancak imalat verilerinin iç ve dış ihracat siparişlerinin azaldığını ve Çin-ABD ticaret savaşının sürdüğünü göstermesiyle, Çin piyasalarını izleyenler dünyanın en büyük ticaret ülkeleri için yıla zayıf başlangıç bekliyordu.


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