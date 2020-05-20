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Çin, Norveç’in özel hava yolu şirketine ortak oldu

20.05.2020 - 16:51
Çin, Norveç’in özel hava yolu şirketine ortak oldu | Ekonomi Haberleri

Çin devleti, sahibi olduğu uzun dönem uçak kiralama şirketi BOC Aviation aracılığıyla, Norveç’in özel hava yolu şirketi Norwegian’a ortak oldu.

Norwegian’dan Oslo Borsası’na yapılan bilgilendirmeye göre, Çin Halk Cumhuriyeti’nin sahibi olduğu BOC Aviation, Norwegian’ın veto hakkına sahip yüzde 12,67 hissesini almış oldu. Kiraladığı uçaklar için BOC Aviation’a 12,7 milyar Norveç kronu (8,6 milyar lira) borcu olan Norwegian’ın, borcuna karşılık hisse devri gerçekleştirdiği kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçaklarının çoğu yerde olan ve mali sıkıntı yaşayan Norwegian, nisan ayında sadece 41 bin 311 yolcu taşıdığını duyurmuştu. İsveç ve Danimarka’daki bazı şirketleri iflasla yüz yüze gelen Norwegian, ayakta kalmak için şirket hisse senedi satarak sermaye yaratma yoluna gitmişti.

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