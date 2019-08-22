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Çin misilleme yapmakta kararlı

22.08.2019 - 11:50
Çin misilleme yapmakta kararlı | Ekonomi Haberleri

ABD'nin yanlış gümrük vergisi adımını durdurmasını bekleyen Çin, misilleme yapmakta kararlı olduğu açıklamasında bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin yanlış gümrük vergisi adımını durdurmasını umduğunu belirterek, ABD'nin gümrük vergilerinin uygulanmasını ertelemesine rağmen yeni vergilerin gerilimin artmasına yol açacağını ifade etti.

Bakanlık sözcüsü Gao Feng basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin şu anki adımlarından vazgeçmemesi durumunda Çin'in misilleme yapmak zorunda kalacağını söyledi.

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