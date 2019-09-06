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Çin Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

06.09.2019 - 14:37
Çin Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı | Ekonomi Haberleri

Çin Merkez Bankası, bütün bankaların zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan düşürdü.

Yavaşlayan ekonomiyi desteklemeye çalışan Çin Merkez Bankası (PBOC) bütün bankaların zorunlu karşılık oranlarını (ZK) 50 baz puan indirdiğini açıkladı. PBOC böylece bu yıl üçüncü defa ZK'ları indirdi.

PBOC, internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre bazı koşulları karşılayan bankaların ZK'larını ayrıca 100 baz puan daha düşürme kararı aldı.

PBOC böylece 2018 başından bu yana da yedinci kere ZK oranları düşürmüş oldu.

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Bütün bankalara ZK indirimi 16 Eylül itibariyle, ek indirim ise 15 Ekim ve 15 Kasım tarihlerinde olmak üzere iki aşamada geçerli olacak.

Çin ekonomisi geçen yıldan bu yana alınan destek önlemlerine ve gevşetilen para politikasına rağmen ivme kaydetmekte zorlanıyor. Temmuz ayı verileri ABD ile tırmanan ticaret savaşının şirketler ile tüketicilere daha fazla zarar verdiğini ve ekonominin beklenenden daha sert yavaşladığını gösterdi.


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