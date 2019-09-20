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Çin Merkez Bankası 1 yıllık temel kredi faizini indirdi

20.09.2019 - 09:41
Çin Merkez Bankası 1 yıllık temel kredi faizini indirdi | Ekonomi Haberleri

Çin Merkez Bankası, yeni 1 yıllık temel kredi faizini yüzde 4.20'ye düşürdü.

Çin Merkez Bankası (PBOC) şirketlerin borçlanma maliyetini düşürmek ve ABD ile ticaret savaşından zarar görerek yavaşlayan ekonomiye destek olmak için yeni 1 yıllık temel kredi faizini (LPR) art arda ikinci ayda indirerek yüzde 4.20'ye düşürdü.

PBOC 17 Ağustos'ta temel kredi faizinin (LPR) belirlendiği mekanizmada değişikliğe giderek, şirketlerin reel faiz oranlarının düşürülmesi amaçlamıştı. Bu indirim PBOC'un pazartesi günü bankaların zorunlu karşılık oranlarını (ZK) düşürmesinin ardından geldi.

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Bir yıllık yeni LPR ağustos ayındaki yüzde 4.25 olarak açıklanan seviyesinin 5 baz puan altında yüzde 4.20 olarak belirlendi. Ancak 5 yıllık LPR yüzde 4.85 seviyesinden değişim göstermedi. Bugünkü indirim bir yıllık LPR'de ikinci indirim oldu.

Bir yıllık yeni LPR Ağustos ayında yüzde 4.31 olarak açıklanan seviyeden 6 baz puan düşürülerek yüzde 4.25 olarak belirlenmişti.


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