Çin faiz belirleme yönteminde değişiklik yaptı | Ekonomi Haberleri

Çin şirketlerin kredi maliyetlerini düşürmek için faiz belirleme yönteminde değişiklik yaptı.

Çin Merkez Bankası (PBOC) şirketlerin borçlanma maliyetini düşürmek ve ABD ile ticaret savaşından zarar görerek yavaşlayan ekonomiye destek olmak için faizlerin belirlenme mekanizmasında belli başlı değişikliklere gitti. PBOC tarafından Cumartesi yapılan açıklamaya göre temel kredi faizinin (LPR) belirlendiği mekanizmada değişikliğe gidilerek, şirketlerin reel faiz oranlarının düşürülmesi amaçlandı.

Analistler, ekonomik büyümenin Temmuz'da beklentilerden daha zayıf olduğunu gösteren veriler ve Cuma günkü kabine açıklamasını izleyen bu hamlenin Çin hükümetinin ekonomiyi destekleme reformlarının bir parçası olduğunu belirttiler.

PBOC, internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "LPR'nin oluşma mekanizmasında iyileştirme ve reforma gidilerek daha reel borç verme faizlerinin düşürülmesine yardımcı olacak piyasaya dayalı reform yöntemleri kullanacağız" dedi.

Çinli bankalar yeni LPR faiz kotasyonlarını, merkez bankasının açık piyasa operasyonlarında oluşan faizlere dayandıracak. Ulusal interbank fonlama merkezi bu aydan itibaren her ayın 20'sinde bu yeni faiz oranını açıklayacak.

Bankalar verdikleri yeni kredilerin maliyetini belirlerken LPR oranını esas alacak ve değişken kredi faizlerine baz olarak yine LPR'yi kullanacak. Ayrıca bir araya gelip kredi faizlerinde taban oran belirleyemeyecek. Hali hazırda bir yıl vadeli belirlenen LPR'ye beş yıl ve daha uzun vadeler de dahil edilecek, böylece konut kredisi gibi uzun vadeli kredilerin faizleri de LPR esaslı olarak belirlenebilecek.