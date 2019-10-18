Çin ekonomisinde son 30 yılın en zayıf büyümesi | Ekonomi Haberleri

Çin'in ekonomik büyümesi üçüncü çeyrekte yaklaşık 30 yılın dip seviyesine indi.

Çin ekonomik büyümesi, ABD ile ticaret savaşının imalatı olumsuz etkilemesiyle üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde yavaşladı ve yaklaşık 30 yılın en zayıf büyüme hızını kaydetti. Çin ekonomik büyümesindeki bu yavaşlama Beijing'in ekonomiye yeni destek sağlaması ihtimalini kuvvetlendirdi.

Çin'de gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 6 artarak ikinci çeyrekte yüzde 6.2 büyüme kaydeden ekonominin daha fazla ivme kaybettiğini ortaya koydu.

Çin'in ABD ile ticaret savaşının küresel resesyonla ilgili endişeleri kuvvetlendirmesiyle, Çin'in ticaret ortakları ve yatırımcılar, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin durumunu yakından izliyor. Verilerden sonra Asya borsaları düşüş kaydetti ve İngiltere ve AB'nin uzun süredir beklenen Brexit anlaşmasına varmasının ardından kaydedilen kazanımları geri verdi.

##$HABER_1458043$##

Çin'de son aylarda beklentilerin altında gelen veriler ülke içi ve ülke dışındaki zayıf talebe dikkat çekti. Yine de çoğu analist, önceki gevşetme döngülerinin ardından aşırı yükselen borçlarla karşı karşıya kalan ekonomide, yüksek miktarda desteğin kapsamının sınırlı olduğunu söylüyor. Önceki gevşeme döngüleri konut fiyatlarının sert şekilde yükselmesine neden olmuştu.

Shanghai'da bulunan Hwabao Trust'ta bir ekonomist olan Nie Wen, "İhracatta toparlanma ihtimalinin düşük olduğu ve emlak sektöründe olası bir yavaşlama göz önüne alındığında, Çin ekonomisi üzerindeki aşağı yönlü baskının devam etmesi muhtemel, dördüncü çeyrek ekonomik büyümesinin yüzde 5.9'a düşmesi bekleniyor" dedi. Wen "Yetkililer para politikalarını gevşetecek, ancak daha kısıtlı bir şekilde" dedi.

Çin'de 1992’nin ilk çeyreğinden bu yana en düşük hızda kaydedilen üçüncü çeyrekte GSYH büyümesi Reuters'ın yüzde 6.1 büyüme tahminlerinin altında kaldı. Ayrıca, hükümetin yıllık yüzde 6.0 ila yüzde 6.5 hedef aralığınının alt sınırında gerçekleşti.

Çin istatistik bürosu sözcüsü Mao Shengyong, GSYH verilerinin açıklanmasından sonra yaptığı açıklamada, Beijing'in bölgesel altyapı yatırımlarını teşvik etmek amacıyla bu yıl 2020 özel devlet tahvili ihracı planladığını duyurdu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ABD-Çin ticaret gerilimlerinde yatışma işaretlerini memnuniyetle karşıladı, ancak küresel ekonomideki güçlü büyümeyi yeniden sağlamak için ticaret kurallarının acil bir şekilde güncellenmesi gerektiğini söyledi.

IMF direktörü Kristalina Georgieva, geçtiğimiz hafta Washington ve Beijing'in geçici ticaret anlaşmasına vardığı haberini memnuniyetle karşıladı ancak dünyanın en büyük iki ekonomisini kalıcı bir "ticaret barışı" için çalışmaya çağırdı.

Etiketler