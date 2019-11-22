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Çin, 'birinci aşama'da anlaşmaya varmak istiyor

22.11.2019 - 12:13
Çin, 'birinci aşama'da anlaşmaya varmak istiyor | Ekonomi Haberleri

Çin Devlet Başkanı Xi, "Çin ABD ile 'birinci aşama' ticaret anlaşmasına varmak istiyor" anlaşmasında bulundu.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin'in ABD ile 'birinci aşama' ticaret anlaşmasına varmak istediğini ve ticaret savaşından kaçınmaya çalıştığını ancak gerektiğinde misilleme yapmaktan korkmadığını belirtti.

Xi uluslararası forumun temsilcilerine yaptığı açıklamada "Karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde 'birinci aşama' anlaşması için çalışmak istiyoruz" dedi.

Xi "Gerektiğinde karşı koyacağız, ancak ticaret savaşına girmemek için aktif olarak çalışıyoruz. Bu ticaret savaşını başlatmadık ve bu istediğimiz bir şey değil" dedi.

Xi bu açıklamaları Bloomberg LP tarafından Beijing'de Ulusal Halk Kongresi'nin toplandığı Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen Yeni Ekonomi Forumu temsilcilerinin sorularını yanıtlarken yaptı.


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