Çin beklenenden hızlı büyüdü

Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 6.9 ile beklenenden daha hızlı büyüdü.

Çin ekonomisi yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.9 büyüyerek beklentilerin hafif üzerinde bir performans gösterdi. Bu artışta hükümetin artan altyapı harcamaları ve aşırı ısınma sinyalleri veren konut sektöründeki hareketlilikten destek gördü.

Reuters tarafından görüşleri alınan analistler, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde olduğu gibi, birinci çeyrekte de ekonominin yüzde 6.8 büyümesini bekliyorlardı.

Yılın birinci çeyreğindeki büyüme 2015 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek rakam olarak kayda geçerken, Mart ayı verileri yatırım, perakende satışlar, fabrika üretimi ve ihracatın beklentilerin üzerinde büyüdüğünü gösterdi.

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Çin'in bu yıl açıkladığı ekonomik veriler genel olarak pozitif olurken, birçok analist dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin ilerleyen dönemlerde teşvik önlemlerinin etkilerinin azalması ve yetkililerin konut fiyatlarındaki artışı kontrol altına alma çabalarıyla ivme kaybetmesini bekliyorlar.

Çin'de emlak yatırımları yılın ilk çeyreğinde yeni inşaatların hız kazanmasıyla bir önceki yıla göre yüzde 9.1 büyüdü.

Çin hükümeti 2017 yılında yüzde 6.5'lik bir büyüme hedefliyor. Bu rakam geçtiğimiz yılın yüzde 6.5-7 arası hedefinden ve gerçekleşen yüzde 6.7'lik büyümenin hafif altında yer alırken, geçtiğimiz yılın ekonomik büyümesi son 26 yılın en düşük ekonomik büyümesi olarak kayda geçti.