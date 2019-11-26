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Çin Başbakanı: Ekonomik büyüme makul aralıkta sürecek

26.11.2019 - 14:51
Çin Başbakanı: Ekonomik büyüme makul aralıkta sürecek | Ekonomi Haberleri

Çin Başbakanı Li Keqiang, "Çin ekonomik büyümeyi önümüzdeki 5 yıl içinde makul aralıkta sürdürecek" açıklamasında bulundu.

Çin Başbakanı Li Keqiang, Çin'in önümüzdeki beş yıl boyunca ekonomik büyümesini makul bir aralıkta sürdüreceğini ve dış ortamın daha fazla belirsizlik ve zorluklarla daha karmaşık hale gelebileceğini belirtti.

Devlet Konseyi'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Beijing ekonomisini daha fazla açmak için 2021-2025 dönemine yönelik 14. beş yıllık ekonomik plan üzerinde çalışırken ve başlıca politika destek tedbirlerine ağırlık verirken, Li bu açıklamaları hükumet toplantısında yaptı.


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