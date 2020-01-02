Çin bankaları zorunlu karşılıkları düşürdü | Ekonomi Haberleri

Çin bankaların zorunlu karşılıklarını tekrar düşürürken; ekonomiyi canlandırmak için 115 milyar dolar likidite sağlayacak.

Çin Merkez Bankası (PBOC) bankaların zorunlu karşılık oranlarını (ZK) düşürerek yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak için finans sistemine 800 milyar yuan, yani 114.9 milyar dolar likidite sağlayacak.

PBOC, internet sitesinde bankaların ZK oranını 6 Ocak tarihinden itibaren 50 baz puan düşüreceğini açıkladı. Bu adımla, büyük bankaların ZK oranı %12.5'e düşecek.

Merkez bankası, Çin ekonomisinin yaklaşık 30 yılın en zayıf büyümesini kaydetmesi üzerine bankalara daha fazla kaynak ayırmak için zorunlu karşılık oranlarını düşürmeye başladı. PNOC 2018'den beri ZK oranlarını sekiz kez düşürdü.

Pek çok yatırımcı Beijing'in ekonomik büyümeyi hızlandırmak için ek destekler açıklamasını bekliyordu. Son dönemdeki veriler ekonomide iyileşmeye işaret etse ve Beijing ve Washington ticaret savaşını yatıştırma konusunda anlaşmış olsa da, analistler bu durumun devam edip etmeyeceği konusunda emin değiller. Uzmanlar Çin'de büyümenin bu yıl biraz daha yavaşlayacağını öngörüyorlar.

Çin'in yeni kredi faiz oranlarında (LPR) bir indirim daha bekleyen Beijing'deki Minsheng Bank'ta ekonomist olan Wen Bin, "Zorunlu karşılıkların düşürülmesi yatırımcı güvenini artırmaya ve kademeli olarak yatay seyreden ekonomiyi desteklemeye yardımcı olacak" dedi.

Sisteme daha fazla likitide sağlanması, nakit talebinin yükseleceği Çin'de ay takvimine göre ilerleyen günlerde yapılacak yeni yıl tatilleri öncesinde kredi sıkışıklığı riskini de azaltacak.

Etiketler