‹ Önceki Haber Piyasalar bunları takip edecek Piyasalar bunları takip edecek Sonraki Haber › Aselsan'dan 900 milyon TL'lik imza Aselsan'dan 900 milyon TL'lik imza

Çin bankaları zorunlu karşılıkları düşürdü

02.01.2020 - 10:10
Çin bankaları zorunlu karşılıkları düşürdü | Ekonomi Haberleri

Çin bankaların zorunlu karşılıklarını tekrar düşürürken; ekonomiyi canlandırmak için 115 milyar dolar likidite sağlayacak.

Çin Merkez Bankası (PBOC) bankaların zorunlu karşılık oranlarını (ZK) düşürerek yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak için finans sistemine 800 milyar yuan, yani 114.9 milyar dolar likidite sağlayacak.

PBOC, internet sitesinde bankaların ZK oranını 6 Ocak tarihinden itibaren 50 baz puan düşüreceğini açıkladı. Bu adımla, büyük bankaların ZK oranı %12.5'e düşecek.

Merkez bankası, Çin ekonomisinin yaklaşık 30 yılın en zayıf büyümesini kaydetmesi üzerine bankalara daha fazla kaynak ayırmak için zorunlu karşılık oranlarını düşürmeye başladı. PNOC 2018'den beri ZK oranlarını sekiz kez düşürdü.

Pek çok yatırımcı Beijing'in ekonomik büyümeyi hızlandırmak için ek destekler açıklamasını bekliyordu. Son dönemdeki veriler ekonomide iyileşmeye işaret etse ve Beijing ve Washington ticaret savaşını yatıştırma konusunda anlaşmış olsa da, analistler bu durumun devam edip etmeyeceği konusunda emin değiller. Uzmanlar Çin'de büyümenin bu yıl biraz daha yavaşlayacağını öngörüyorlar.

Çin'in yeni kredi faiz oranlarında (LPR) bir indirim daha bekleyen Beijing'deki Minsheng Bank'ta ekonomist olan Wen Bin, "Zorunlu karşılıkların düşürülmesi yatırımcı güvenini artırmaya ve kademeli olarak yatay seyreden ekonomiyi desteklemeye yardımcı olacak" dedi.

Sisteme daha fazla likitide sağlanması, nakit talebinin yükseleceği Çin'de ay takvimine göre ilerleyen günlerde yapılacak yeni yıl tatilleri öncesinde kredi sıkışıklığı riskini de azaltacak.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
115.932 Değişim: 1,32% Hacim : 12.371 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 114.566 02.01.2020 Yüksek 115.932
Açılış: 114.903
5,9570 Değişim: 0,00%
Düşük 5,9511 03.01.2020 Yüksek 5,9594
Açılış: 5,9571
6,6566 Değişim: -0,02%
Düşük 6,6374 03.01.2020 Yüksek 6,6624
Açılış: 6,6578
292,73 Değişim: 0,03%
Düşük 292,62 03.01.2020 Yüksek 293,00
Açılış: 292,62
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.