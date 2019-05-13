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Çin ABD'ye ticaret konusunda meydan okudu

13.05.2019 - 09:09 | Son Güncelleme :
Çin ABD'ye ticaret konusunda meydan okudu | Ekonomi Haberleri

Washington Çin yasalarında somut değişiklik sözleri talep ederken, Beijing çıkarlarına zarar veren herhangi olumsuz bir duruma katlanmayacağını belirtti. Bunun sonucunda ise ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde çıkmaza girilmiş durumda.

ABD'nin 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik gümrük vergisini Cuma günü Türkiye saati ile 07.01 itibariyle yüzde 25'e çıkarmasıyla dünyanın en iyi iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşı tırmandı. Washington'un gümrük vergisi artışı ABD Başkanı Donald Trump'ın Beijing'in daha önceki sözlerini tutmayarak "anlaşmayı ihlal ettiği" yönündeki suçlamalarını izledi.

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, "Fox News Sunday" programında yaptığı açıklamada, Çin'in nihai anlaşmaya riayet etmeye zorlayacak "çok güçlü" hükümleri kabul etmesi gerektiğini ve anlaşmazlığın kaynağının Beijing'in üzerinde kararlaştırılan yasa değişikliklerini yürürlüğe koymak istememesi olduğunu söyledi. Kudlow, müzakereler devam ederken ABD gümrük vergilerinin kalacağını belirtti. Beijing ise karşı koymaya devam etti.

Çin'in iktidardaki Komünist Partisi tarafından kontrol edilen People's Daily gazetesinde "Çin hiçbir zaman ülkenin saygısını yitirmez ve hiç kimse Çin'in temel çıkarlarına zarar veren olumsuz bir duruma katlanmasını bekleyemez" denildi.

Gazete ayrıca Beijing'in görüşmelere açık olduğunu, ancak önemli prensip konularında ödün vermeyeceğini belirtti.

Kudlow, Trump'ın Haziran ayının sonunda Japonya'daki G20 zirvesinde "kuvvetle muhtemel" Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile biraraya geleceğini belirtti.


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