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Çin ABD'den ithal edilen 79 ürüne ek vergi uygulamayacak

13.05.2020 - 09:59
Çin ABD'den ithal edilen 79 ürüne ek vergi uygulamayacak | Ekonomi Haberleri

Çin Maliye Bakanlığı, ABD’den ithal edilen 79 ürüne ilave gümrük vergisi uygulanmayacağını bildirdi. Bu ürünler arasında nadir elementler, yarı iletken parçalar, tıbbi dezenfektanlar, kıymetli metaller bulunuyor.

Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD’den ithal edilen ikinci grup 79 ürüne, daha önce bu ülke ile ticaret savaşı sürecinde uygulanan ilave tarifeler uygulanmayacak. Söz konusu karar, 19 Mayıs’tan 18 Mayıs 2021’e kadar geçerli olacak.

İlgili ürünler listesinde, nadir elementler, hava aracı radarları, yarı iletken parçalar, tıbbi dezenfektanlar, kıymetli metaller, kimyasal maddeler ve petrokimya ürünleri yer alırken, bu ürünlerin toplam ithalat hacmi ve değerine ilişkin bilgi verilmedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien de başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında iki ülkenin daha önce imzaladıkları birinci faz ticaret anlaşmasını karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde uygulaması gerektiğini belirterek, "Çin ve ABD’nin birinci faz anlaşma hem Çin hem ABD hem de dünyanın yararınadır." ifadesini kullandı.

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ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD Başkanı Trump'ın Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle başlamıştı.

Çin ve ABD, yaklaşık bir buçuk yılı aşkın zamandır süren ticaret savaşı ve müzakerelerin ardından ocakta Birinci Faz Ticaret Anlaşması’na imza atmış, Çin hükümeti anlaşmaya göre, ABD’den yaptığı ithalatı ilk yıl 77 milyar dolar, ikinci yıl 123 milyar dolar olmak üzere toplam 200 milyar dolar artırmayı taahhüt etmişti.

Çin Devlet Konseyi de anlaşmanın ardından şubat başında, ABD'den ithal edilen ve Eylül 2019'da ilave vergi getirilen yaklaşık 75 milyar dolarlık üründe iki ülke arasında varılan birinci faz ticaret anlaşması gereği vergi indirimi yapılacağını açıklamıştı. Birinci grup olarak belirtilen ürünlerin 679 kalemden oluştuğu ifade edilmişti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump 4 Mayıs'ta, iki ülke arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan gerilimin ardından Çin hükümetini, ticaret anlaşmasındaki taahhütleri yerine getirmemesi durumunda anlaşmayı sonlandırmakla tehdit etmişti.


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