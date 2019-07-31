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Çin: ABD ile ticaret müzakereleri 'yapıcı'

31.07.2019 - 16:07
Çin: ABD ile ticaret müzakereleri 'yapıcı' | Ekonomi Haberleri

ABD ve Çinli temsilciler iki gün süren ticaret müzakereleri turunu tamamlarken, Beijing görüşmeleri "yapıcı" olarak niteledi ve ABD'den daha fazla tarım ürünü satın alınmasının görüşmede ele alındığını, bir sonraki turun Eylül ayında yapılacağını belirtti.

ABD ve Çin devlet başkanlarının geçen ay ticaret müzakerelerine tekrar başlama kararı almasının ardından yapılan ilk görüşmeler dün akşam Shanghai'da çalışma yemeğiyle başladı. Bugünkü yarım günlük görüşmelerin ardından ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin ülkelerine hareket etti.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın ABD'li heyetin ülkeden ayrılmasından kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, "İki taraf da, liderlerin Osaka'da vardığı mutabakat çerçevesinde samimi, son derece etkin, ortak çıkarların söz konusu olduğu önemli ticaret ve ekonomi meselelerinde yapıcı ve derinlikli görüş alışverişi gerçekleştirdi" denildi.

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Açıklamada müzakerecilerin Çin tarafından ABD'den daha fazla zirai ürün alımını görüştükleri de belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in söz verdiği tarım ürünleri alımını yapmadığını ifade etmesi konunun iki ülke arasındaki ihtilaf alanlarından biri olduğunu gösteriyor.


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