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Çin ABD ile ticaret görüşmelerinden vazgeçti

22.09.2018 - 13:01
Çin ABD ile ticaret görüşmelerinden vazgeçti

Çin ABD ile ticaret görüşmelerinden vazgeçti ve Washington'a temsilci göndermeyecek.

Wall Street Journal'ın ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberine göre Çin ABD ile ticaret görüşmelerinden vazgeçti ve Başbakan Yardımcısı Liu He gelecek hafta Washington'a göndermeyecek.

Liu'nun ABD ziyareti öncesinde Çin'den orta düzey bir temsil heyetinin başkent Washington'a seyahat etmesi planlanıyordu. Söz konusu habere göre heyetin ziyareti de iptal edildi. Kaynaklara göre Beijing, gelecek ay görüşmelerde yeni bir sayfa açılması ihtimaline yönelik açık kapı bırakıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi ifadesiyle "Çin ile ilgilenme" kapsamında 200 milyar dolarlık ithalata tarife uygulamasını hayata geçirerek, Çin'den karşılık gelmesi durumunda rakamın artacağı uyarısında bulunmuştu. Çin'den Salı günü gelen açıklamada 24 Eylül'den itibaren başlamak üzere 60 milyar dolarlık ABD ürününe vergi uygulanacağı belirtildi.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng, iki ülke arasında yeni bir görüşme olup olmayacağı yönünde Perşembe günkü soruya yeni gümrük tarifelerinin Çin - ABD görüşmelerine "yeni belirsizlikler" getirdiğini dile getirdi.


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