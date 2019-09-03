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Çin, ABD aleyhinde dava açtı

03.09.2019 - 09:07 | Son Güncelleme :
Çin, ABD aleyhinde dava açtı | Ekonomi Haberleri

Çin ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle ABD aleyhinde Dünya Ticaret Örgütü nezdinde dava açtı.

Çin Ticaret Bakanlığı, uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle ABD aleyhinde Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde dava açtıklarını açıkladı. ABD, Çin'den ithal ayakkabı, akıllı saat ve televizyon da dahil olmak üzere 125 milyar dolar değerindeki çeşitli üründen Pazar günü itibarıyla yüzde15 ek gümrük vergisi almaya başlamış, Çin de ham ABD petrolü dahil bazı ürünlere yeni gümrük vergileri getirmişti.

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Çin Ticaret Bakanlığı dün yaptığı açıklamada ABD'nin son uyguladığı gümrük vergilerinin iki ülke liderinin Osaka'daki görüşmede vardıkları uzlaşmayı ihlal ettiğini ve Çin'in WTO kuralları uyarınca yasal haklarını savunacağını belirtti.


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