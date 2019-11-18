‹ Önceki Haber Otomotiv sektörü 10 ayda 7 ülkeye ihracatta geçen yılı aştı Otomotiv sektörü 10 ayda 7 ülkeye ihracatta geçen yılı aştı Sonraki Haber › Yapı Kredi İTMK ihraç tavanını güncelledi Yapı Kredi İTMK ihraç tavanını güncelledi

Çin 4 yıl sonra ilk kez faiz düşürdü

18.11.2019 - 12:07
Çin 4 yıl sonra ilk kez faiz düşürdü | Ekonomi Haberleri

Çin Merkez Bankası, 2015 yılından bu yana ilk kez faiz oranını düşürdü.

Çin Merkez Bankası (PBOC) 2015'ten bu yana ilk kez kısa vadeli borçlanma maliyetlerini düşürdü. PBOC'un bu faiz indirimi piyasalara politika yapıcıların yavaşlayan büyümeyi canlandırmak için adım atmaya hazır oldukları sinyali verdi. PBOC yedi günlük ters repo faiz oranını yüzde 2.55'ten yüzde 2.50'e indirdi.

Çin tahvil piyasasını destekleyen bu adım, PBOC'un 5 Kasım'da, 2016'dan bu yana ilk kez bir yıllık orta vadeli borç verme (MLF) faizini düşürmesinden 2 hafta sonra geldi. Her iki faiz indirimi de Çin'in yeni gösterge temel kredi faiz oranını (LPR) düşürme ihtimalini artırabilir.

LPR, MLF oranıyla bağlantılı ve her ayın 20'sinde açıklanıyor. LPR faiz kotasyonları, merkez bankasının açık piyasa operasyonlarında oluşan faizlere dayandırılıyor.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Bir yıllık yeni LPR yüzde 4.25'de bulunurken, beş yıllık LPR yüzde 4.85 seviyesinde bulunuyor. Analistlere göre bu beklenmeyen indirim, PBOC'un yüksek enflasyonunun ekonomiye yeni destek verilmesini önleyeceğine yönelik yatırımcı endişelerini azaltmaya istekli olduğunu gösteriyor.

Commerzbank ekonomist Zhou Hao, ters repo faiz oranındaki indirimin "şu an için büyüme yanlısı politikaya öncelik vermek için bazı küçük ayarlamaların yapılması" dahil olmak üzere önümüzdeki aylarda politika değişikliğine işaret ettiğini söyledi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki büyüme, yaklaşık otuz yılın en düşük seviyesine geriledi ve kredi büyümesi ve sanayi üretimi gibi son veriler ekonominin yavaşlamaya devam ettiğini gösteriyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
106.846 Değişim: 1,39% Hacim : 10.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 105.902 18.11.2019 Yüksek 107.222
Açılış: 105.902
5,7360 Değişim: -0,06%
Düşük 5,6938 19.11.2019 Yüksek 5,7483
Açılış: 5,7395
6,3521 Değişim: -0,10%
Düşük 6,2912 19.11.2019 Yüksek 6,3671
Açılış: 6,3582
271,16 Değişim: -0,17%
Düşük 269,46 19.11.2019 Yüksek 272,04
Açılış: 271,62
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.