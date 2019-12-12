Çin 2020'de ekonomik istikrara öncelik verecek | Ekonomi Haberleri

Çin 2020'de ekonomik istikrara odaklanacağını ve ihtiyatlı para politikasını sürdüreceğini açıkladı.

Çin'in Xinhua haber ajansı yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'ndan sonra yayınlanan açıklamaya atıfta bulunarak, Çin'in proaktif maliye politikasını ve ihtiyatlı para politikasını sürdürerek, ekonomik düzenlemeleri daha ileriye dönük, hedefe odaklı ve etkili hale getireceğini belirtti.

Xinhua'da yer alan habere göre, para politikası esnek ve uygun kalırken, konferansta maliye politikasının kalitesini ve etkinliğinin artırılması taahhüt edildi.

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Çin, finansal arz tarafı reformunu derinleştirecek ve imalatçılar için orta ila uzun vadeli finansmanı artıracak ve para arzı, kredi ve sosyal finansman büyümesinin ekonomik büyümeyle paralel olmasını sağlayacak.

Xinhua, Çin'in dış sermaye kullanımını dengeleyeceğini ve genişleteceğini ve dış ticaret büyümesini sabit tutacağını belirtti.

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