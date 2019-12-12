‹ Önceki Haber Küresel petrol arzı kasımda arttı Küresel petrol arzı kasımda arttı Sonraki Haber › Lagarde: Ekonomi üzerindeki riskler aşağı yönlü Lagarde: Ekonomi üzerindeki riskler aşağı yönlü

Çin 2020'de ekonomik istikrara öncelik verecek

12.12.2019 - 16:52 | Son Güncelleme :
Çin 2020'de ekonomik istikrara öncelik verecek | Ekonomi Haberleri

Çin 2020'de ekonomik istikrara odaklanacağını ve ihtiyatlı para politikasını sürdüreceğini açıkladı.

Çin'in Xinhua haber ajansı yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'ndan sonra yayınlanan açıklamaya atıfta bulunarak, Çin'in proaktif maliye politikasını ve ihtiyatlı para politikasını sürdürerek, ekonomik düzenlemeleri daha ileriye dönük, hedefe odaklı ve etkili hale getireceğini belirtti.

Xinhua'da yer alan habere göre, para politikası esnek ve uygun kalırken, konferansta maliye politikasının kalitesini ve etkinliğinin artırılması taahhüt edildi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Çin, finansal arz tarafı reformunu derinleştirecek ve imalatçılar için orta ila uzun vadeli finansmanı artıracak ve para arzı, kredi ve sosyal finansman büyümesinin ekonomik büyümeyle paralel olmasını sağlayacak.

Xinhua, Çin'in dış sermaye kullanımını dengeleyeceğini ve genişleteceğini ve dış ticaret büyümesini sabit tutacağını belirtti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
110.115 Değişim: 2,03% Hacim : 10.743 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 108.556 12.12.2019 Yüksek 110.115
Açılış: 108.556
5,7868 Değişim: -0,23%
Düşük 5,7628 12.12.2019 Yüksek 5,8113
Açılış: 5,7999
6,4330 Değişim: -0,45%
Düşük 6,4144 12.12.2019 Yüksek 6,4798
Açılış: 6,4621
273,22 Değişim: -0,68%
Düşük 271,59 12.12.2019 Yüksek 276,33
Açılış: 275,10
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.