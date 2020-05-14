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Çiftçiye ‘el birliği destek paketi’

14.05.2020 - 09:00
Çiftçiye ‘el birliği destek paketi’ | Ekonomi Haberleri

Türkiye İş Bankası, tarım sektörüne yönelik geliştirilen ‘Çiftçilerimiz ile El Birliği Destek Paketi’ hakkında İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, açıklamalar yaptı.

Şimşek, şunları söyledi: “Son zamanlarda içinden geçtiğimiz pandemi dönemi bize tarımın nasıl vazgeçilmez olduğunu ve ne kadar stratejik bir sektör olduğunu bir kere daha göstermiş oldu. Biz de ‘Türkiye’nin Bankası’ olarak salgının tüm dünyayı ve ülkemizi etkilediği bu dönemde üreticilerimize destek olmak adına bir dizi fayda sağladık. Çiftçilerimizin işletme sermayesi konusunda artan finansman ihtiyaçları dikkate alınarak ‘Çiftçilerimiz ile El Birliği Destek Paketi’ni oluşturduk.

Bu kapsamda 60 aya kadar vade ve 250 bin TL’ye kadar uygun faiz oranlarıyla kredi desteği sağlıyoruz. Ayrıca üreticilerimiz, 30 Haziran 2020’ye kadar maksimum 18 ay vadeli ve 25 bin TL tutarındaki kredi için teminat kolaylıklarından faydalanabilecekler. Söz konusu krediye sadece gerçek kişi çiftçi müşterilerimiz başvurabilecek. Yine bu döneme özgü olarak üreticilerimizin kullandıkları İmece Kart limitlerini artırdık. Ayrıca İmece Kartlar ile yapılacak tarımsal elektrik ve tarımsal sulama ödemelerinde 31 Mayıs 2020’ye kadar devam edecek şekilde ilave 1 ay ilave faizsiz dönem avantajı sunduk.”

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