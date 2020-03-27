‹ Önceki Haber S&P 14 ülkenin kredi notunu gözden geçirdi S&P 14 ülkenin kredi notunu gözden geçirdi Sonraki Haber › "Üretimi durdurmanın haftalık maliyeti 2 milyar Euro" "Üretimi durdurmanın haftalık maliyeti 2 milyar Euro"

Çiftçilere 2 milyar lira ödeme yapılacak

27.03.2020 - 14:46
Çiftçilere 2 milyar lira ödeme yapılacak | Ekonomi Haberleri

Bakan Pakdemirli, "Üreticilerimizin hesabına, mevcut ödemelere 106 milyon 155 bin lira daha ilave edilerek, toplamda 1 milyar 987 milyon 581 bin lira bugün saat 18.00'den sonra yatırılmaya başlanacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilerin hesaplarına bugün saat 18.00'den itibaren 1 milyar 987 milyon 581 bin liralık destek ödemesinin yatırılmasına başlanacağını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, üreticilere yapılacak destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

##$HABER_1461016$##

Mazot gübre, anaç koyun keçi, hububat-baklagil, dane mısır, hayvan hastalık tazminatı ve tiftik keçileri ilave desteği kapsamında toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin liralık destek ödemelerinin bugün başlayacağını daha önce duyurduklarını anımsatan Pakdemirli, "Üreticilerimizin hesabına, mevcut ödemelere 106 milyon 155 bin lira daha ilave edilerek, toplamda 1 milyar 987 milyon 581 bin lira bugün saat 18.00'den sonra yatırılmaya başlanacak." ifadelerini kullandı.

Mazot gübre desteğiyle 21 ilde 610 bin 502 üreticiye 1 milyar 196 milyon lira, anaç koyun keçi desteğiyle 80 ilde 196 bin 116 yetiştiriciye 580 milyon lira, hububat-baklagil desteğiyle 20 ilde 46 bin 820 üreticiye 164 milyon lira destek sağlanacağını bildiren Pakdemirli, dane mısır desteğiyle 7 ilde 9 bin 799 üreticiye 22 milyon lira, hayvan hastalık tazminatı kapsamında 68 ilde 686 yetiştiriciye 16,2 milyon lira ve tiftik keçilerine ilave destek çerçevesinde 3 ilde 131 yetiştiriciye 226 bin lira ödeme yapılacağını kaydetti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
88.125 Değişim: -3,72% Hacim : 11.149 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 88.125 27.03.2020 Yüksek 92.299
Açılış: 91.834
6,4294 Değişim: 0,53%
Düşük 6,3903 27.03.2020 Yüksek 6,4713
Açılış: 6,3955
7,1420 Değişim: 1,16%
Düşük 7,0479 27.03.2020 Yüksek 7,1654
Açılış: 7,0598
335,90 Değişim: 0,12%
Düşük 333,90 27.03.2020 Yüksek 338,74
Açılış: 335,50
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.