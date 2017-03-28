Chicago Fed Başkanı Evans: Belirsizlik sürerse...

Chicago Fed Başkanı Evans, belirsizliğin sürmesi durumunda, bu yıl iki faiz artırımının doğru sıkılaştırma miktarı olabileceğini söyledi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, enflasyon ve kamu harcamalarına ilişkin belirsizlik dikkate alındığında, bu yıl iki faiz artırımının ABD ekonomisi için yeterli sıkılaştırma miktarı olabileceğini söyledi.

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Madrid'de Bloomberg Television'dan Michael McKee'ye yaptığı değerlendirmede, "Tahminimi göz önüne alarak daha fazla güvene sahip olduğum ölçüde bu belki de üç faiz artırımını destekleyebileceğimin iyi bir göstergesi olacaktır" dedi ve "Eğer daha fazla belirsizlik olursa, iki doğru rakam olabilir" şeklinde görüş bildirdi.

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