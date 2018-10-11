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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 11 Ekim 2018 Çeyrek altın fiyatları )

11.10.2018 - 11:28
Çeyrek altın kaç lira?

Altının ons fiyatı gerilerken, gram altın 231,8 liradan, çeyrek altın ise 380 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 231,8 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, 230-234 bandı içinde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 233,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,68 azalışla 231,8 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 380 lira, Cumhuriyet altını da 1.550 liradan satılıyor. 

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Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.194,3 dolardan işlem görüyor.

ALTINDA TOPARLAMA SINIRLI KALDI

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinde yaşanan gerilemeye karşın altının ons fiyatındaki toparlanmanın sınırlı kaldığını belirterek, "ABD-Çin arasında müzakerelerin askıya alınması, Çin yuanında yaşanan düşüşler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırma ihtimalinin güçlenmesi gibi nedenler altının ons fiyatının baskı altında kalmasına neden oluyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’i eleştiren açıklamaları dolar varlıklarında geri çekilmelere neden olsa da altının ons fiyatında yükselişe neden olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Ons altının 1.187-1.207 dolar bandında kaldığı sürece yön belirlemekte zorlandığını ifade eden Memiş, ons altının 1.187 doları aşağı kırması durumunda 1.160 dolara kadar gerileyebileceğini söyledi.

Dolar kurunda yaşanan düşüşlerin gram altında değer kayıplarına neden olduğunu dile getiren Memiş, "Altının gram fiyatı, yatırımcısına alım için iyi fırsatlar veriyor. Çünkü dolar kurunda düşüşlerin kalıcı olmayacağını öngörüyoruz. Diğer yandan avro/dolar paritesinde yaşanan toparlanmanın etkisi kalıcı olmayabilir. Bugün altının gram fiyatının 230-237 lira aralığında işlem görmesini bekliyoruz." dedi.

Memiş, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti. 


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