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Çetinkaya enflasyon tahminini yükseltti

01.08.2017 - 10:39 | Son Güncelleme : 01.08.2017 - 11:10

TCMB Başkanı Çetinkaya, enflasyon raporu toplantısında 2017 yıl sonu enflasyonunu yüzde 8,5'den yüzde 8,7'e yükseltildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya 2017 3. enflasyon raporu toplantısında konuştu. Çetinkaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

  • Günlük fonlama son derece istikrarlı
  • Çekirdek enflasyondaki iyileşme henüz sınırlı düzeyde
  • Gıda komitesi hem kısa hem orta ve uzun vadeli önlemlere odaklanıyor
  • Yabancı yatırımcı algısının pozitife döndüğünü gözlemliyoruz
  • 2018 sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla yüzde 4,7-8,1 aralığında bekliyoruz
  • 2018 yılının dezenflasyon yılı olmasını bekliyoruz
  • Mali disiplinin önümüzdeki dönemde korunması esas alınacak 
  • Avrupa ile yaşanan sıkıntıların ekonomik yansımalarını görmüyoruz
  • 2017 sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla yüzde 7,8-9,6 aralığında bekliyoruz
  • 2018 sonunda enflasyonun yüzde 6,4 olacağını öngörüyoruz, önceki yüzde 6,4
  • 2017 sonunda enflasyonun yüzde 8,7 olacağını öngörüyoruz, önceki yüzde 8,5
  • TCMB 2017 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 10, önceki yüzde 9
  • AB'nin ihracat üzerinde olumlu etkisi sürüyor
  • Kırmızı et fiyatları TÜFE'de yukarı yönlü baskı yaptı
  • İhtiyaç duyulması halinde parasal sıkılaştırma yapılabilecek 
  • Enflasyon görünümünde iyileşmeye kadar sıkı duruş sürecek
  • Döviz kuru oynaklığı daha olumlu seyir izledi
  • Döviz piyasasındaki hareketlilik kısmen devam etti
  • Talep koşullarının enflasyona düşüş yönünde verdiği destek 2.çeyrekte azaldı
  • Son dönemde finansal koşullar iktisadi faaliyeti destekleyici katkı veriyor
  • 2017 2. çeyreğinde küresel risk iştahı güçlü seyretti





 


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