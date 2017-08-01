Çetinkaya enflasyon tahminini yükseltti

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya 2017 3. enflasyon raporu toplantısında konuştu. Çetinkaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

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