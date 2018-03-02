Çelik vergisi Çin'i nasıl etkiler?

Dün, ABD Başkanı Trump, gelecek hafta içinde ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergi getirileceğini açıklamıştı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergileri getirmesinin Çin'e etkisinin sınırlı olacağını öngördü. Kurumdan yapılan açıklamada, "Çin'in çelik piyasasının 2018'de istikrarlı sürmesini bekliyoruz. Önerilen ABD gümrük vergileri Çin'in metal üreticilerine sınırlı etki yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

Fitch, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergisi getirmesinin Çin'e etkisinin sınırlı olmasını bekliyor.

İşte dünyanın en zengin 30 kulübü!

45 milyon liradan fazla parayı unuttular

2018'in en eğlenceli şehirleri belli oldu! Türkiye'den bakın neresi girdi

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu