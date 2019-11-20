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Çelik sektöründe dev satın alma

20.11.2019 - 15:20
Çelik sektöründe dev satın alma | Ekonomi Haberleri

Japon JFE, Çin çelik şirketi BaoWu Steel Group Corporation Limited ile, şirketin yan kuruluşu Guangdong Shaoguan Iron and Steel Songshan'in yüzde 50’sini satın alıyor.

Japonya merkezli çelik şirketi JFE Holdings, Çin’in en büyük çelik şirketi BaoWu Steel Group Corporation Limited ile, şirketin yan kuruluşu, çubuk çelik üreticisi Guangdong Shaoguan Iron and Steel Songshan (SGIS) şirketinin yüzde 50’sini almak üzere anlaştı.

JFE Holdings’den yapılan açıklamaya göre, toplam 98.2 milyar doları bulması beklenen satın alma işleminin Mart ayı sonunda tamamlanması öngörülüyor.

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Şirketin açıklamasında, Japon şirketin yatırımıyla kurulacak yeni çelik tesisinin yılda 1.1 milyon ton zubuk çelik üretim kapasiteli olacağı ve Çin’de yüksek nitelikli çelik için öngörülen istikrarlı talebin karşılanmasının hedeflendiği belirtildi.

JFE, Çin’de üretim yapan Japon otomobil üreticilerinin ihtiyaçları olan ve halen Japonya’dan gönderilen nitelikli çubuk çelikleri üretmeyi planlıyor. JFE, bu yatırım ile Çin’de üretim yapan ilk Japon çelik şirketi olacak.


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