Çek takasları Takasbank'tan yapılacak

Merkez Bankası bünyesindeki çeklerin bankalar arasında hesaben ödenmesini sağlayan Bankalararası Takas Odaları Merkezi, 2 Temmuz itibarıyla yerini Takasbank'ın kurup işleteceği Çek Takas Sistemi'ne bırakacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğine göre, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin (Takasbank), Çek Takas Sistemini kurarak 2 Temmuz 2018'den itibaren işletmesine karar verildi. Çeklerin bankalar arasında hesaben ödenmesi, halihazırda TCMB bünyesindeki Bankalararası Takas Odaları Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

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Yayımlanan tebliğ ile çek takası işlemleri, 2 Temmuz itibarıyla Takasbank'a devredilmiş olacak. Bu arada TCMB'nin Çek Takas Faaliyetleri'ne yönelik yönetmeliği, 9 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Yönetmelik ile kurulacak sistem ve gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenirken, katılımcılar ve Takasbank'ın yükümlülükleri belirlenmişti.

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