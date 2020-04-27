‹ Önceki Haber Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Sonraki Haber › Volkswagen üretime başladı Volkswagen üretime başladı

ÇAYKUR'da yaş çay sezonu hazırlıkları tamamlandı

27.04.2020 - 12:31 | Son Güncelleme :
ÇAYKUR'da yaş çay sezonu hazırlıkları tamamlandı | Ekonomi Haberleri

ÇAYKUR'un 2020 yılı yaş çay sezonu hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl çay sezonunun tamamlanmasının hemen ardından yeni sezonun hazırlıklarını başlattıkları, bakım, onarım, demontaj, yenileme, temizlik gibi temel alanlarda kademeli olarak kampanyanın hazırlık çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Bu yılın hazırlıklarını farklı ve özel kılan diğer bir hususun da dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgını olduğuna işaret edilen açıklamada, olağan akışın dışında ilave önlemler alınmasını gerektiren bu süreçte ÇAYKUR olarak üretici ve çalışanların sağlığını riske etmemek, üretime de ara vermemek için yoğun çaba sarf edildiği ve kampanya süresince aynı hassasiyetle devam edileceği aktarıldı.

Açıklamada, üreticilerin sosyal mesafe kuralını ihlal etmeden, bilgilendirmesini daha sonra yapacakları planlamaya uygun olarak belirleyecekleri gün ve saatlerde alım yerlerine giderek diğer üreticilerle temas etmeden ve kalabalık oluşturmadan çaylarını rahatlıkla satabilecekleri vurgulandı.

Çay filizlerinin genel gelişimi ve mevsim şartlarının serin ve yağışlı geçmesinin, özellikle orta ve yüksek kesimler için çayın erken hasat olgunluğuna gelmeyeceğine işaret ettiği kaydedilen açıklamada, bunun da üreticilere izdiham riski oluşmadan, kademeli bir çay hasadı, dolayısıyla daha rahat çay toplama ve satma imkanı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, bu yılki hasat dönemi başlangıcından itibaren virüs salgınının çevresel etkileriyle geçen yıllara göre daha zor geçecekmiş gibi bir algı oluşmasına neden olabileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Ancak üreticilerimiz özellikle çaylarını toplama, satma konularında acele etmez, ÇAYKUR olarak planladığımız alım uygulamalarımıza riayet eder hem kendilerini hem de bizim şartlarımızı zorlamazlarsa inanıyoruz ki geçmiş dönemlerden daha rahat bir sezon yaşayacağız. Ayrıca üreticilerimizi memnun edecek, rahatlatacak bir alım kotası ilan edeceğimizden acele etmemelerini, rahatlıkla çaylarını satabileceklerini belirtmek isteriz. Son yılların en düşük çay stokuyla gireceğimiz yeni sezonun üreticilerimiz için rahat, huzurlu ve bereketli geçmesi beklentisi içerisindeyiz."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.267 Değişim: 2,54% Hacim : 15.063 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 100.086 27.04.2020 Yüksek 101.361
Açılış: 100.086
6,9851 Değişim: -0,01%
Düşük 6,9811 28.04.2020 Yüksek 6,9865
Açılış: 6,9859
7,5619 Değişim: -0,03%
Düşük 7,5499 28.04.2020 Yüksek 7,5684
Açılış: 7,5643
384,88 Değişim: -0,10%
Düşük 384,65 28.04.2020 Yüksek 385,57
Açılış: 385,28
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.