‹ Önceki Haber Alibaba halka arzını erteledi Alibaba halka arzını erteledi Sonraki Haber › Hükümetten memurların maaş zammıyla ilgili açıklama Hükümetten memurların maaş zammıyla ilgili açıklama

ÇAYKUR satışlarını yüzde 27 artırdı

21.08.2019 - 17:42
ÇAYKUR satışlarını yüzde 27 artırdı | Ekonomi Haberleri

Genel Müdür Vekili Alim, "2019 yılının 7 ayındaki satışlarımızı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında artırdık" dedi.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yaptığı yazılı açıklamada, yaş çayın kalitesi konusundaki çağrılarına ve "Hayde Çaya Bakalım" kampanyasıyla oluşturmaya çalıştıkları farkındalık konusuna yakın ilgi ve destek gösteren üreticilere teşekkür etti.

Bu çalışmaların randevu sisteminde revizyon yapılmak suretiyle desteklendiğini ve çayın kalitesinin yükseltilip eski güzel günlerine dönmesi konusunda önemli adımlar atıldığını belirten Alim, şunları kaydetti:

##$HABER_1456909$##

"Gelmiş olduğumuz aşamada kamuoyuna büyük bir heyecanla belirtmek isteriz ki çayımızın randıman ve ekstrakt değerlerinde artış ve çöp oranında azalma gözlenmektedir. Bununla birlikte hasret kaldığımız çay kokusu yeniden daha geniş bir alanda kendisini hissettirmeye başlamıştır. Bunlar çok sevindirici ve gelecek adına bizlerin dört elle işimize sarılmamızı sağlayan gelişmelerdir. Ayrıca üreticilerimiz bu yıl ile birlikte daha yüksek oranda bahçelerine girmiş, yabancı işçi kullanımı azalmış ve çaya sahip çıkma konusunda önemli bir duyarlılık oluşmuştur."

Alim, ÇAYKUR bünyesinde mali disiplin politikalarının hayata geçirildiğini kaydederek, "2019 yılının ilk 7 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, enflasyon verileri ile değerlendirildiğinde, yaş çay hariç giderlerimizi yüzde 7 oranında azalttık. Üstelik giderlerdeki bu azalmayı, önceki yıla göre daha fazla kuru çay üreterek gerçekleştirdik. Bununla birlikte 2019 yılının 7 ayındaki satışlarımızı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında artırdık." bilgilerini paylaştı.

Çayın gıda sektörünün farklı alanlarında kullanımını sağlayacak yeni ürünler geliştirdiklerini ve bu ürünlerin pazara sunumu için önemli gelişmeler sağladıklarını da aktaran Alim, kurumun ürettiği çayın diğer devlet kuruluşları tarafından kolayca satın alınabilmesi için Kamu İhale Kanununun ilgili bölümlerinde düzenleme yapılmasını sağladıklarını ve bu kapsamda diğer devlet kuruluşlarıyla önemli satış anlaşmaları yaptıklarını ifade etti.

Pazarlama alanında yaptıkları düzenlemelerle daha sağlıklı ve düzenli bir satış politikasına ulaştıklarını belirten Alim, şunları kaydetti:

"Tüm bu gelişmeler, 2019 yılının gerek kalite gerek randıman gerekse maliyet etkinliği açısından olumlu olarak geride bırakılması konusunda önemli göstergeleri ortaya koyuyor. Çay sektöründe yaşanılan sorunlar bir günde oluşmadığı içindir ki sorunların çözümü de bir günde gerçekleşemiyor. Önemli olan çözüm konusunda irade göstermek ve topyekun hareket ederek elini taşın altına koyabilmektir. Bu noktada üreticilerimizin de bizimle birlikte inisiyatif aldığını görmekten son derece mutluyuz. Bugün hep birlikte hayata geçirdiğimiz olumlu gelişmelere daha çok sahip çıkarak ve disiplini asla elden bırakmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor." 


Etiketler

‹ Önceki Haber Alibaba halka arzını erteledi Alibaba halka arzını erteledi Sonraki Haber › Hükümetten memurların maaş zammıyla ilgili açıklama Hükümetten memurların maaş zammıyla ilgili açıklama
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.522 Değişim: -0,53% Hacim : 6.602 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.262 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7184 Değişim: -0,13%
Düşük 5,7050 21.08.2019 Yüksek 5,7383
Açılış: 5,726
6,3517 Değişim: -0,21%
Düşük 6,3362 21.08.2019 Yüksek 6,3735
Açılış: 6,3649
276,76 Değişim: -0,30%
Düşük 274,71 21.08.2019 Yüksek 278,25
Açılış: 277,60
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.