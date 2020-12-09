Carrefoursa’nın sermaye artışına katılım oranı açıklandı | Ekonomi Haberleri

CarrefourSA’nın sermaye artışına katılım yüzde 99.98 oldu.

CarrefourSA’nın 25 Ağustos’ta başlanan sermaye artış sürecinde, bir aşama daha tamamlandı. Katılım oranı yüzde 99,98’e ulaşırken; Sabancı Holding, CarrefourSA’nın halka açıklık oranını yüzde 5’e yükseltmek için harekete geçti.

Diğer taraftan BİST’in 17 Eylül 2020 tarihinde yaptığı duyuruda, aralarında CarrefourSA’nın da bulunduğu ve fiili dolaşım oranı yüzde 5’in altında olan şirketlerin paylarının 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ‘Piyasa Öncesi İşlem Platformu’na alınabileceği uyarısında bulunulmuştu. Bu durumda küçük hissedarların işlem esnekliği azalacağı için, Sabancı Holding Yönetim Kurulu; CarrefourSA hisselerindeki fiili dolaşım oranının yüzde 5’e yükseltilmesi kararını aldı.

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Sabancı Holding’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Sabancı Topluluğu olarak, Topluluk şirketlerimizin, sermaye piyasalarımıza kazandırılması vizyonu doğrultusunda, yerli yatırımcılarımıza, ülkemize değer katan şirketlerimize ortak olma olanağı tanırken, uluslararası yatırımcıları da ülkemize ve piyasalarımıza kazandırma sorumluluğu ile hareket etmekteyiz.” denildi

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