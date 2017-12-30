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CarrefourSA`nın devrine onay çıktı

30.12.2017 - 08:20

CarrefourSA`nın Kayseri`deki 11 mağazasının Migros Ticaret AŞ`ye devrine izin verildi.

Rekabet Kurulu, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ tarafından Kayseri'de işletilen 11 mağazanın Migros Ticaret AŞ'ye devrine izin verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ tarafından Kayseri'de işletilen 11 mağazanın sabit değerlerinin ve mağazalara ilişkin kira sözleşmelerinin Migros Ticaret AŞ'ye devrine izin verildi.

Kurul tarafından, RCMA Group Pte Ltd'nin kauçuk işlerinin tek kontrolünün Halcyon Agri Corporation Limited tarafından devralınması işlemi de onaylandı.


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