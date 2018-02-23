CarrefourSA 2018 hedeflerini açıkladı

CarrefourSA Genel Müdürü Ergin, 2017 yılını 4,6 milyar lira ciroyla sonlandırdıklarını belirterek, "Bu yıl 170 milyon lira yatırım yapmayı planlıyoruz" dedi.

CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA'nın 2017 değerlendirme toplantısında konuştu. Ergin, müşterilerine sadece alışveriş yapabilecekleri bir ortam değil, en çok talep ettikleri ya da en uygun fiyatlı ürünleri kaliteli bir şekilde sunmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Öncelikle alışveriş sepetlerine ilişkin olarak sürekli analizler gerçekleştirdiklerini bildiren Ergin, şunları kaydetti:

"Market çalışanlarımız tüketicileri dinliyor, taleplerine kulak veriyorlar. En az haftada bir kez ürün veya hizmet odaklı gruplar kurarak derinlemesine analizler yapıyoruz. Anketler gerçekleştiriyor, sonuçlarını değerlendiriyoruz. Daha da ileri giderek gizli müşteri çalışmalarıyla neden-sonuç ilişkisi içinde süreçlerimizi irdeliyoruz. CarrefourSA Kart sahibi müşterilerimizin alışveriş alışkanlıkları nelerdir, hangi zamanlarda alışveriş yapar ya da hangi kampanyamızın ardından markete uğrar gibi farklı sorularla analizler yaparak bakış açımızı sürekli olarak yeniliyoruz. Bu bilgiler ışığında her gün 450 bin tüketiciyi ağırlıyoruz."

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"42,5 MİLYON LİRA YATIRIMLA BİR YILDA 5 HİPERMARKET AÇTIK"

Hakan Ergin, Türkiye’nin 55 kentinde 33’ü hiper, 372’si süper, 196’sı mini ve 24’ü de gurme olmak üzere toplam 625 market ve 516 bin metrekare satış alanıyla tüketicilerine ulaştıklarını bildirdi.

Geçen yıl hiper, süper ve gurme market formatlarını yenileyip Türkiye’nin ilk süpermarket zinciri markası olan Gima'ya yeniden hayat verdiklerini anımsatan Ergin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstinye’deki hipermarketimizi yeniledik, Adana’daki hipermarketimizin yerini değiştirip konseptini yeniledik, Bayrampaşa ve Beylikdüzü ile İzmir Balçova’da sıfırdan hipermarket yatırımı yaptık. Böylelikle toplam 42,5 milyon lira yatırımla ilk kez bir yılda 5 hipermarket açılışı gerçekleştirdik. Market yatırımlarımıza dijitalleşme adımlarını entegre ettik. Artık market içindeki tüm ürün ve kampanya iletişimlerini dijital ekranlardan yapıyor, ürünlerimizin fiyatlarını anı anına elektronik etiketlerle reyonlarımıza yansıtıyoruz. Hızlı kasaları yaygınlaştırdık, Mavi Hat uygulamasını devreye aldık. İşitme engeli olan ya da ağır işitenler için indüksiyon işitme sistemi sağlamaya ve yaşlılar için akülü araçlarla alışveriş ya da kişisel asistan hizmeti vermeye başladık. Akıllı robotlarla tüketicilerimizi aradıkları ürünlere yönlendirirken müşteri merkezine görüntülü olarak online erişim sağladık. Yenilediğimiz hipermarketlerimizde alışveriş sonrasında satın aldığınız ürünleri, belirteceğiniz adreslere teslim etmeye başladık."

"ORGANİK VE İNORGANİK OLARAK BÜYÜMEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

CarrefourSA Genel Müdürü Ergin, yeniledikleri bir diğer formatın Gurme olduğunu, bu kapsamda 2 milyon lira yatırımla İzmir’de Oxygen Gurme’yi açtıklarını, 3,5 milyon lira yatırımla İstanbul’da Ortaköy Gurme’yi yenileyerek tüketicilerle buluşturduklarını bildirdi.

Bu yıl süpermarket konseptine odaklanacaklarını belirten Ergin, faaliyet gösterdikleri kentlerde varlıklarını artırmak istediklerine söyledi.

Ergin, "Geçtiğimiz yıl operasyonel verimlilik açısından CarrefourSA’ya katkı sağlayacağına inandığımız marketleri inorganik olarak bünyemize kattık. Bu alanda organik ve inorganik olarak büyümemizi sürdüreceğiz. Süpermarketlerimizin konseptini yenileyerek günlük alışverişin adresi olmasını, yıl sonuna kadar ortalama 50 süpermarket açılışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Türkiye’nin ilk süpermarket zinciri Gima’ya doğduğu şehir Ankara’da yeniden hayat verdiklerini hatırlatan Ergin, hala deneme aşamasında olan bir format olmasına karşın geçen yıl 5 yeni Gima marketini Ankaralılarla buluşturduklarını ve Gima’ya yatırıma devam edeceklerini bildirdi.

"2 BİN SÖZLEŞMELİ ÜRETİCİYLE 5 BİN TON ÜRÜNÜN HASADINI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Hakan Ergin, et ve balık ürünlerinden taze gıda ve bakliyata kadar bir dizi iş birliği gerçekleştirdiklerini, geçen yıl market yatırımları ve dijitalleşmenin yanı sıra tüketicilere taze gıdada bol ve çeşitli ürünü uygun fiyata sunabilmek adına projelerle yerli üretime yatırım yaptıklarını anlattı.

Gıdada fiyatları indirebilmenin yolunun atık oranını düşürmekten geçtiğini ifade eden Ergin, şunları kaydetti:

"Yatırımlarımızla ürünün üretiminden reyona gelmesine kadar olan sürecin her adımını izleyerek tüketicilerimize uygun fiyata daha bol ürün sunmaya başladık. Bu çerçevede Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile bir iş birliği gerçekleştirerek Bursa, Antalya, Mersin ve Adana’da 'Yerli Tohum-Taze Mahsul' projesini başlattık. Bursa, Antalya, Mersin ve Adana’da çalıştığımız 2 bin sözleşmeli üreticiye yerli tohum vererek 5 bin ton ürünün hasadını gerçekleştirdik. Bu ürünleri, kurduğumuz paketleme tesislerinden soğuk zincir çerçevesinde tüketicilerimize ulaştırarak yüzde 20 indirim sunar hale geldik. Projenin bakliyat ayağında ise yerli üreticilerin ürettiği bakliyat ürünlerini 'Birlik' markası altında marketlerimizden satmaya başladık. Taze gıda konusundaki çalışmalarımızın bir sonraki durağı narenciye ürünleri oldu. 10 milyon lira yatırımla Adana’da 4 bin 200 dönüm alana sahip bahçelerdeki portakal, mandarin, greyfurt ve limon olmak üzere toplam 221 bin ağaçtan 21 farklı çeşit ürünü toplayıp reyonlarımıza getirdik."

Ergin, 4 milyon lira yatırımla Tuzla’da Su Ürünleri Platformu'nu kurduklarını hatırlatarak, tüketicilerine sezonda 70-80 ve sezon dışında da 40-45 farklı balık çeşidi sunmaya başladıklarını bildirdi.

Gıda dışı ürünler konusunda da çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Ergin, mağazalarında satışa sunulan, çocukların eğitim hayatların boyunca kullandıkları ayakkabı, tekstil, beslenme çantaları, mataralar, silgiler, boya kalemleri, pastel boyalar, keçeli kalemler, okul çantaları ve defterlerden oluşan 2 bine yakın ürüne test yaptırarak onay aldıklarını söyledi.

"MAĞAZALARDA ORTALAMA YÜZDE 10,4 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİRDİK"

CarrefourSA’nın 2017 yılında sergilediği finansal performansa ilişkin bilgiler paylaşan Ergin, 2017 yılını, 4,6 milyar lira ciroyla sonlandırdıklarını kaydetti.

Ergin, "Karşılaştırılabilir mağazalarımızda (LFL) satışlarımız hızlanarak artıyor. 2017 yılında bu mağazalarda ortalama yüzde 10,4 artış gerçekleştirdik. Bu yıl 170 milyon TL yatırım yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Ergin, 2018 hedeflerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhtiyacı olan marketlerimizin konseptlerini yenilemeye devam edeceğiz. Dijitalleşmeyi sürdüreceğiz. İş birliklerimiz nezdinde özellikle sözleşmeli üretici sayısını 3 bine çıkaracağız. e-ticaret konusunda tek noktadan tüm ülkeye hizmet vermeye başladık. Bu konuda hizmet verdiğimiz nokta sayısını artıracağız. Bizler için asıl önemli olan müşterilerimizin bizlere aktardıkları deneyimleri... Bizler için adeta bir kılavuz olan bu deneyimleri dinleyerek hem market için hem de market dışında nasıl adım atacağımıza karar veriyoruz."

"İSTİHDAMDA ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Hakan Ergin, gazetecilerin sorularını yanıtlarken de, bu yıl yapmayı planladıkları 170 milyon liralık yatırımın çeşitli alanlarda olacağını, yeni mağaza açılışı ve mağaza yenilemelerine de pay ayırdıklarını söyledi.

Geçen yıl 3 bin kişilik istihdam sağladıklarını, bu yıl da bu konuda üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade eden Ergin, süt ürünlerinde çok yoğun rekabet olduğunu, sütte şirket olarak izleyici durumunda bulunduklarını, sütte söz sahibi olmak için sütü toplayıp işleyecek büyük tesislerin olması gerektiğini söyledi.

Ergin, et politikalarına ilişkin soruya da şu karşılığı verdi:

"Türkiye'de et fiyatları yüksek. Biz Türkiye'nin içerisinde tüm kuralları değiştirecek bir güce sahip değiliz. Türkiye'nin sorununun ithal etle çözülmeyeceği görüşündeyiz. 300 koyun verilmesi gibi politikaların gidip gitmeyeceğini zaman içerisinde göreceğiz. Bizim hedefimiz, sebze-meyvede yaptığımız gibi ette de kendi üreticimizi oluşturup helal kesilmiş etleri müşterimize ulaştırmaktır. 2018 yılında bazı hazırlıklarımız var. Sebze-meyvede ve bakliyatta yaptıklarımızı o tarafa da taşıyacağız."

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