Başkan Carney 2020'ye kadar kalabilir

Evening Standard Gazetesi'nde yer alan habere göre, Carney'nin 2020'ye kadar İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı olarak kalması istendi.

Evening Standard Gazetesi'nde bugün yer alan habere göre, İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney'nin 2020 yılına kadar başkanlık pozisyonunda kalması istendi. Haberde, bilginin nereden geldiğine dair kaynak gösterilmedi.

BOE'deki görevine 2013 yılında başlayan Carney, Brexit müzakerelerinde sürekliliğin sağlanması adına görev süresini 2019 yılının Haziran ayının sonuna dek uzatmıştı.

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