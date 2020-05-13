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Cari işlemler dengesi açıklandı

13.05.2020 - 10:09 | Son Güncelleme :
Cari işlemler dengesi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Cari denge mart ayında 4.92 milyar dolar açık verirken; 12 aylık cari fazla ise mart ayında 1.46 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından Mart 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler martta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 14 milyon dolar azalarak 796 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde portföy yatırımları 5 milyar 498 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, mart ayında yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 63 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 2 milyar 118 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili mart ayında diğer sektörler 81 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, mart ayında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 644 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2 milyar 565 milyon dolar net azalış kaydetti.

Bu dönemde, yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar 460 milyon dolar, genel hükümet 109 milyon dolar ve diğer sektörler 3 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise mart ayında 16 milyar 589 milyon dolar net azalış gözlendi.

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