Cari işlemler dengesi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Haziran ayı 'Ödemeler Dengesi' verisini (Cari Açık) açıklıyor. Buna göre haziranda cari açık 2.97 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 12 aylık cari işlemler açığı ise 57.4 milyar dolar oldu. Reuters'ın 10 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, Haziran ayında cari açığın yaklaşık 3 milyar dolar olması bekleniyordu.

TCMB açıklamasında, "Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 228 milyon dolar azalarak 4.4 milyar dolara, birincil gelir dengesi açığı 125 milyon dolar azalarak 1 milyar dolara geriledi. Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 712 milyon dolar artarak 2.4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 490 milyon dolar artarak 1.9 milyar dolara yükselmesi etkili olmuştur" denildi.

TCMB verilerine göre birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 119 milyon dolar azalarak 951 milyon dolar oldu.

Haziran'da doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, 951 milyon dolar olurken, portföy yatırımları 883 milyon dolar net çıkış kaydetti.