‹ Önceki Haber Beşiktaş'tan 10 milyon 47 bin 768 lira net kar Beşiktaş'tan 10 milyon 47 bin 768 lira net kar Sonraki Haber › Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Cari işlemler dengesi açıklandı

10.08.2018 - 10:33 | Son Güncelleme :
Cari işlemler dengesi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Haziran ayı 'Ödemeler Dengesi' verisini (Cari Açık) açıklıyor. Buna göre haziranda cari açık 2.97 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 12 aylık cari işlemler açığı ise 57.4 milyar dolar oldu. Reuters'ın 10 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, Haziran ayında cari açığın yaklaşık 3 milyar dolar olması bekleniyordu.

TCMB açıklamasında, "Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 228 milyon dolar azalarak 4.4 milyar dolara, birincil gelir dengesi açığı 125 milyon dolar azalarak 1 milyar dolara geriledi. Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 712 milyon dolar artarak 2.4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 490 milyon dolar artarak 1.9 milyar dolara yükselmesi etkili olmuştur" denildi.

TCMB verilerine göre birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 119 milyon dolar azalarak 951 milyon dolar oldu.

Haziran'da doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, 951 milyon dolar olurken, portföy yatırımları 883 milyon dolar net çıkış kaydetti.


‹ Önceki Haber Beşiktaş'tan 10 milyon 47 bin 768 lira net kar Beşiktaş'tan 10 milyon 47 bin 768 lira net kar Sonraki Haber › Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
93.707 Değişim: -3,58% Hacim : 13.553 Mio.TL Son veri saati : 17:17
Düşük 88.598 10.08.2018 Yüksek 97.810
Açılış: 95.603
6,3485 Değişim: 14,33%
Düşük 5,5350 10.08.2018 Yüksek 6,8000
Açılış: 5,5526
7,2604 Değişim: 13,29%
Düşük 6,3846 10.08.2018 Yüksek 7,7821
Açılış: 6,4085
248,58 Değişim: 14,88%
Düşük 215,81 10.08.2018 Yüksek 265,11
Açılış: 216,39
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.