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Cari açık beklentilerin altında geldi

11.10.2017 - 10:17

Cari işlemler açığı Ağustos ayında 1.24 milyar dolar ile beklenenden düşük çıktı.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre cari açık Ocak-Ağustos döneminde 27.23 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 12 aylık cari işlemler açığı ise 36.97 milyar dolar oldu. TCMB açıklamasında, "Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 689 milyon dolar artarak 4.28 milyar dolara yükselmesine rağmen, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 637 milyon dolar artarak 3.51 milyar doları giriş kaydetmesi etkili olmuştur" denildi.

Verilere göre hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 658 milyon dolar artarak 3 milyar dolar oldu.

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Cari açık geçen yılın Ağustos ayında 1.41 milyar dolar, 2016 yılı tamamında ise 32.64 milyar dolar olmuştu.

Reuters'ın 13 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete Cari işlemler dengesinin Ağustos ayında 1.4 milyar dolar, 2017 yılı sonunda ise 38.6 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

Güncel OVP'ye göre cari açığın 2017 yılında GSYH'nın yüzde 4.6'sına denk gelecek şekilde 39.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.


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