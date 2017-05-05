‹ Önceki Haber Otokar'ın siparişi kesinleştirdi Otokar'ın siparişi kesinleştirdi Sonraki Haber › Bitcoin yeni bir rekor kırdı Bitcoin yeni bir rekor kırdı

Canikli, reform ajandasını açıkladı

05.05.2017 - 11:01 | Son Güncelleme : 05.05.2017 - 14:09

Başbakan Yardımcısı Canikli, "Kısa dönemde reform ajandamızda üretim, vergi, kıdem tazminatı ve yeni finansal araçlar reform paketleri bulunmakta, bunları hızla hayata geçireceğiz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısının açılış bölümünde konuştu. Canikli, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısının açılış bölümünde yaptığı konuşmada, "Reform ajandamız artarak devam edecektir. Önümüzdeki kısa dönemdeki reform ajandamızda, üretim, vergi ve kıdem tazminatı reform paketleri ile yeni finansal araçlar reform paketi bulunmaktadır" dedi.

Büyüme rakamları konusunda ise Canikli şu değerlendirmeleri yaptı:

"Güçlü büyüme performansı hedefimizden hiç bir şekilde taviz vermeyeceğiz. Geçtiğimiz yılın son çeyreğindeki yüzde 3.5 büyüme bunun göstergesi. Darbe girişimi ve olumsuzluklara rağmen üst düzey performans yakaladık. Bütün uluslararası kuruluşlar da bu yılki rakamlarını revize etmeye başladılar. 2017'de yüzde 4'ün üzerinde büyüme performansını gerçekleştireceğiz."

##$HABER_1438295$##

Institute of International Finance (IFF) dün Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini 2017 için yüzde 3'ten yüzde 4.2'ye, 2018 için ise yüzde 3.2'den yüzde 3.5'e yukarı revize etti.

Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı geçtiğimiz yıl yüzde 2.9 büyümüştü.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK), Nisan sonunda yaptığı toplantıyla ilgili özet notlarda, "2017 yılında büyüme görünümünün birçok olumsuz şokun bir arada yaşandığı 2016 yılına kıyasla daha olumlu olacağı tahmin edilmekte" denilmişti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de dünkü açıklamasında 2017 büyümesinin yüzde 4.4'ün üzerinde geleceğini belirtmişti.

İŞSİZLİK, ENFLASYON, FAİZ

Cari açıkta ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 74.5 olduğunu da belirten Canikli, "Çalkantılı dönemde bozulan işsizlik, enflasyon ve faiz oranlarında tek haneli rakamları göreceğiz" ifadesini kullandı. Canikli tek haneli rakamlara yılsonu itibarıyla dönüleceğini söyledi.

İşsizlik oranı 2017 Ocak döneminde, Şubat 2010'dan bu yana en yüksek olan yüzde 13 seviyesine çıkmış, tarım dışı işsizlik rakamı ise yüzde 15.2'ye ulaşmıştı.

TCMB PPK özetlerinde istihdam teşvik paketlerinin etkisiyle önümüzdeki dönemde işsizlik oranlarında kısmi iyileşme beklediğini açıklamıştı.

Canikli de bugünkü açıklamasında istihdam teşvik paketleri sonucu iş bulan kişi sayısının yıl başından bu yana 1 milyonu geçtiğini ifade etti.

Geçtiğimiz yıl yaşanan darbe girişimi başta olmak üzere çalkantılara karşın bankacılık sisteminin güçlü yapısında sıkıntı olmadığını da vurgulayan Canikli şöyle devam etti:

"Bankacılıkta kredilerde takibe dönüşüm oranı yüzde 3.2 düzeyinde. Aşağı düşmüyor. Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR) ise sıkıntılara rağmen yüzde 16 seviyesinde. Yüzde 12'nin altına düşen herhangi bir bankamız bulunmuyor.."

Canikli, ekonominin ihtiyaç duyduğu finansmanın piyasaya enjekte edildiğini de kaydederek, "30 Nisan itibarıyla 225,358 firmaya KGF destekli 160 milyar liralık kredi imkanı sağlandı. 25 Nisan itibarıyla 238,000 KOBİ 5.9 milyar liralık kredi kullandı" dedi.

Canikli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren anayasa değişikliği ile Türkiye'nin orta ve uzun vadede siyasi ve ekonomik istikrarını garanti altına aldığını dile getirdi.

Geçtiğimiz ay yapılan referandumda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a geniş yetkiler tanırken, sistemin tüm unsurlarıyla hayata geçmesi 2019 yılında yapılması öngörülen genel seçimden sonra gerçekleşecek. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Otokar'ın siparişi kesinleştirdi Otokar'ın siparişi kesinleştirdi Sonraki Haber › Bitcoin yeni bir rekor kırdı Bitcoin yeni bir rekor kırdı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
93.364 Değişim: 0,35% Hacim : 3.776 Mio.TL Son veri saati : 16:53
Düşük 93.114 05.05.2017 Yüksek 93.627
Açılış: 93.114
3,5549 Değişim: 0,05%
Düşük 3,5460 05.05.2017 Yüksek 3,5787
Açılış: 3,55325
3,9037 Değişim: -0,08%
Düşük 3,8964 05.05.2017 Yüksek 3,9300
Açılış: 3,90685
140,26 Değişim: -0,02%
Düşük 140,14 05.05.2017 Yüksek 141,98
Açılış: 140,29
1,0979 Değişim: -0,05%
Düşük 1,0952 05.05.2017 Yüksek 1,0991
Açılış: 1,09843
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.