Canikli, reform ajandasını açıkladı

Başbakan Yardımcısı Canikli, "Kısa dönemde reform ajandamızda üretim, vergi, kıdem tazminatı ve yeni finansal araçlar reform paketleri bulunmakta, bunları hızla hayata geçireceğiz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısının açılış bölümünde konuştu. Canikli, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısının açılış bölümünde yaptığı konuşmada, "Reform ajandamız artarak devam edecektir. Önümüzdeki kısa dönemdeki reform ajandamızda, üretim, vergi ve kıdem tazminatı reform paketleri ile yeni finansal araçlar reform paketi bulunmaktadır" dedi.

Büyüme rakamları konusunda ise Canikli şu değerlendirmeleri yaptı:

"Güçlü büyüme performansı hedefimizden hiç bir şekilde taviz vermeyeceğiz. Geçtiğimiz yılın son çeyreğindeki yüzde 3.5 büyüme bunun göstergesi. Darbe girişimi ve olumsuzluklara rağmen üst düzey performans yakaladık. Bütün uluslararası kuruluşlar da bu yılki rakamlarını revize etmeye başladılar. 2017'de yüzde 4'ün üzerinde büyüme performansını gerçekleştireceğiz."

##$HABER_1438295$##

Institute of International Finance (IFF) dün Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini 2017 için yüzde 3'ten yüzde 4.2'ye, 2018 için ise yüzde 3.2'den yüzde 3.5'e yukarı revize etti.

Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı geçtiğimiz yıl yüzde 2.9 büyümüştü.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK), Nisan sonunda yaptığı toplantıyla ilgili özet notlarda, "2017 yılında büyüme görünümünün birçok olumsuz şokun bir arada yaşandığı 2016 yılına kıyasla daha olumlu olacağı tahmin edilmekte" denilmişti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de dünkü açıklamasında 2017 büyümesinin yüzde 4.4'ün üzerinde geleceğini belirtmişti.

İŞSİZLİK, ENFLASYON, FAİZ

Cari açıkta ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 74.5 olduğunu da belirten Canikli, "Çalkantılı dönemde bozulan işsizlik, enflasyon ve faiz oranlarında tek haneli rakamları göreceğiz" ifadesini kullandı. Canikli tek haneli rakamlara yılsonu itibarıyla dönüleceğini söyledi.

İşsizlik oranı 2017 Ocak döneminde, Şubat 2010'dan bu yana en yüksek olan yüzde 13 seviyesine çıkmış, tarım dışı işsizlik rakamı ise yüzde 15.2'ye ulaşmıştı.

TCMB PPK özetlerinde istihdam teşvik paketlerinin etkisiyle önümüzdeki dönemde işsizlik oranlarında kısmi iyileşme beklediğini açıklamıştı.

Canikli de bugünkü açıklamasında istihdam teşvik paketleri sonucu iş bulan kişi sayısının yıl başından bu yana 1 milyonu geçtiğini ifade etti.

Geçtiğimiz yıl yaşanan darbe girişimi başta olmak üzere çalkantılara karşın bankacılık sisteminin güçlü yapısında sıkıntı olmadığını da vurgulayan Canikli şöyle devam etti:

"Bankacılıkta kredilerde takibe dönüşüm oranı yüzde 3.2 düzeyinde. Aşağı düşmüyor. Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR) ise sıkıntılara rağmen yüzde 16 seviyesinde. Yüzde 12'nin altına düşen herhangi bir bankamız bulunmuyor.."

Canikli, ekonominin ihtiyaç duyduğu finansmanın piyasaya enjekte edildiğini de kaydederek, "30 Nisan itibarıyla 225,358 firmaya KGF destekli 160 milyar liralık kredi imkanı sağlandı. 25 Nisan itibarıyla 238,000 KOBİ 5.9 milyar liralık kredi kullandı" dedi.

Canikli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren anayasa değişikliği ile Türkiye'nin orta ve uzun vadede siyasi ve ekonomik istikrarını garanti altına aldığını dile getirdi.

Geçtiğimiz ay yapılan referandumda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a geniş yetkiler tanırken, sistemin tüm unsurlarıyla hayata geçmesi 2019 yılında yapılması öngörülen genel seçimden sonra gerçekleşecek.

Etiketler