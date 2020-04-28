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Çalışana ek ödeme için teşvik mektubu

28.04.2020 - 09:30 | Son Güncelleme :
Çalışana ek ödeme için teşvik mektubu | Ekonomi Haberleri

Toplam 3 milyonu aşkın çalışan için kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunulurken, kısa çalışma ödeneği nedeniyle eksik kalan ücretlerin tamamlanması için çalışma dünyası harekete geçti. TİSK, Türk-İş ve Hak-İş, ücretlerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan destek istedi. 3 konfederasyon tarafından yazılan ortak mektupta, yaşanan sürecin en kısa sürede atlatılacağına olan inancın tam olduğu belirtildi.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; toplam 3 milyonu aşkın çalışan için kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunulurken, kısa çalışma ödeneği nedeniyle eksik kalan ücretlerin tamamlanması için çalışma dünyası harekete geçti. Ücretlerin düşmemesi için işverenlerin yapacağı ek ödemelerin büyük fayda sağlayacağını belirten işveren ve işçi sendikaları, ortak bir adım attı. TİSK, Türk-İş ve Hak-İş ortak bir mektupla, bu ödemeleri yapan işverenlerin teşvik edilmesini istedi. Hürriyet’e konuşan konfederasyon başkanları amaçlarının çalışanların mağdur olmasını önlemek olduğunu söyledi. 

İKRAMİYE VE EK ÖDEME

TİSK, Türk-İş ve Hak-İş, ücretlerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan destek istedi. 3 konfederasyon tarafından yazılan ortak mektupta, yaşanan sürecin en kısa sürede atlatılacağına olan inancın tam olduğu belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

“Ekonomik İstikrar Kalkanı önlem paketi ve sonrasında bu doğrultuda gerçekleştirilen yasal düzenlemelerin çalışma hayatında, özellikle istihdamın korunmasında çok yararlı sonuçları olduğu kuşkusuzdur. Özellikle kısa çalışma, yararlanma şartlarının ve değerlendirme sürecinin bu süreçte kolaylaştırılması koronavirüs salgını nedeniyle üretimi azalan işletmeler ve bu işletmelerde istihdam edilen çalışanlar açısından önemli bir araç olmuştur. Bu doğrultuda kısa çalışma döneminde gelir kaybı yaşayan çalışanların bu kayıplarının en aza indirilebilmesi amacıyla işverenler tarafından kısa çalışma ödeneği alan çalışana ek ödeme yapılmasına ve kısa çalışma dönemine isabet eden ikramiye gibi yan hakların da ödenebilmesine olanak sağlanmasının önemli olduğuna inanmaktayız.”

MUAF OLSUN

Yapılacak ek ödemelerin çalışma barışının ve bilhassa hane alım güçlerinin korunmasına yönelik büyük bir fayda sunacağı kaydedilen mektupta, “Uygulama, hane harcamalarıyla ekonomik hareketliliğe destek olacak, bununla birlikte harcamaların vergileriyle devletimize de önemli bir gelir sağlayacaktır. Bu ödemelerin, gelir vergisinden de muaf tutulmasının, gerçekleştirilmek istenen amaca daha kısa sürede ulaşılmasına katkı sağlayacağı açıktır” denildi.

İŞLETMELER ÖZENDİRİLSİN

Mektupta şöyle denildi: “Ücretsiz izin, standart kısa çalışma gibi çözümler yerine, maliyetlerini artırma pahasına, çalışana ve ülke ekonomisine katkı sağlama odaklı bu uygulamaya iştirak eden işletmelerin özendirilmesi hususunun da elzem olacağı kanaatindeyiz.”

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, bu yönde çalışmalar yaptıklarını belirtirken, “Elimizi taşın altına koyuyoruz. Çalışanlarımızın maddi ve manevi kayıpları olmadan bu dönemi geride bırakmalarını amaçlıyoruz. Bu konuda işçi sendikalarıyla aynı noktada olmak umut verici. Bu ödemelerin önünün açılmasını istiyoruz” dedi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da, ek ödeme yapan işverenlerin bulunduğunu ve bunu olumlu bulduklarını kaydetti. Atalay, “Çalışanların haklarının korunmasına dönük her türlü adımı destekliyoruz. Bu uzlaşıyı da kıymetli buluyoruz” diye konuştu. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ise, “İyi niyetli işverenler var. Çalışanını mağdur etmek istemiyor. Üretim durmuş, kısa çalışmanın üzerine ilave destek olmak istiyor. Bu da olabiliyorsa vergiden istisna olsun” ifadelerini kullandı.


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