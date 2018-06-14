Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Büyümede dünya ikincisiyiz. Bizden hızlı büyüyen bir tek Hindistan olmuş. Avrupa'da birinciyiz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Büyümede dünya ikincisiyiz. Bizden hızlı büyüyen bir tek Hindistan olmuş. Avrupa'da birinciyiz.

Zaten son 15 yıllık iktidarımız döneminde krizlere rağmen yüzde 6 civarında büyüme yakaladık." dedi.

Bakan Özhaseki, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve Kayseri Serbest Bölgesi'nde fabrikaları ziyaret etti, işçilerle bir araya geldi.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçen yıl yüzde 7,4 büyüdüğünü, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 7,4'lük büyüme kaydedildiğini dile getirdi. Bakan Özhaseki, "Büyümede dünya ikincisiyiz. Bizden hızlı büyüyen bir tek Hindistan olmuş. Avrupa'da birinciyiz.

Zaten son 15 yıllık iktidarımız döneminde, krizlere rağmen yüzde 6 civarında büyüme yakaladık.

Batılıların bu tehdidini de yok ettik çok şükür. Kendi içimizde gelişiyoruz, büyüyoruz.

Problemlerimiz, sıkıntılarımız var ama ayaktayız ve ekonomi dimdik duruyor." ifadesini kullandı.

"OYUNLARI BOZUYORUZ"

Bakan Özhaseki, Afrin'deki, El Bab'daki harekatlara değinirken de bu harekatlarla dünyaya parmak ısırttıklarını söyledi. Özhaseki, şunları kaydetti:

"Ordunun yarısı FETÖ'cü çıkmış atmışız, uçakları kaldıracak adam azalmış ve her bir tarafta zaaf var, sıkıntı var.

Sivillerle iç içeler, çocukları öne itiyorlar, kadınları öne itiyorlar ki oradan bir, ikisi vurulsun, dünyaya servis edelim, Türkiye'yi savaş suçlusu ilan ettirelim diye ama aslanlarım gittiler, Allah'ın izniyle orada müthiş bir başarıya imza attılar, orayı tertemiz ettiler.

Zaten kararlılığımızı görünce Membiç'ten kendiliğinden çekiliyorlar. Bunların oyunlarını bozuyoruz.

Bu ülkenin içindeki fitne tohumlarının hepsini temizledik Allah'ın izniyle.

Çok şükür böyle bir zor günde doğrusu biz Cumhur İttifakı yapmak zorunda kaldık.

Zaten fikir birliğimiz olan, ideal birliği olan insanlarız.

Nihayetinde Büyük Birlik Partisi ile de Milliyetçi Hareket Partisi ile de yola çıktık, devam ediyoruz."

Konuşmasının ardından fabrikaları gezen Özhaseki, işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.