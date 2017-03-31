Büyüme rakamları 'sürpriz' yaptı !

Türkiye 2016'da yüzde 2.9, dördüncü çeyrekte ise 3.5 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.9 arttı.

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GSYH zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2016 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.5 arttı.

TÜİK açıklamasında öne çıkan bazı detaylar şöyle:

* GSYH 2016'da yüzde 2.9 arttı (Beklenti: yüzde 2.2)

* GSYH Q4'te yüzde 3.5 (Beklenti: yüzde 2.3)

* Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH Q4'te bir önceki çeyreğe göre yüzde 3.8 arttı

* Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, Q4'te bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.5 arttı.

* TÜİK Q3 için daha önce yüzde 1.8 olarak açıkladığı daralmayı yüzde 1.3 daralma olarak revize etti

* 2016 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 32,676 TL, 10,807 dolar olarak hesaplandı

* Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10.8 artarak 2.59 trilyon TL oldu