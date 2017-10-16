Büyük banka kârlarında erime bekleniyor

Deutsche Bank, Türkiye'nin 6 büyük bankasının 3. çeyrek kârlarında yüzde 11 düşüş öngörüyor.

Deutsche Bank, Türkiye'nin 6 büyük bankasının 3. çeyrekte kârlarının bir önceki çeyreğe göre yüzde 11 gerilemesini, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10 artmasını beklediğini bildirdi.

Foreks'in haberine göre, Türk bankaları için 3. çeyrek mali sonuçlarını açıklama döneminin 25 Ekim'de Akbank ile başlayacağını ve 9 Kasım'da sona ereceğini belirten Deutsche Bank, bankaların karlarının bir önceki çeyreğe göre azalmasını beklemesine neden olarak net faiz marjının (NIM) bir önceki çeyreğe göre ortalamada 27 baz puan gerilediği tahminini işaret etti.

3. çeyrekte Garanti Bankası'nın kârını bir önceki çeyreğe göre aşağı yukarı koruyacağını tahmin eden Deutsche Bank, Akbank'ın kârında yüzde 8, Halkbank'ın kârında yüde 22 gerileme öngördü. Banka ayrıca, İşbankası için yüzde 11, Vakıfbank için yüzde 16 ve Yapı Kredi için yüzde 15'lik düşüş tahmin etti.

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