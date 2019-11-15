‹ Önceki Haber Dev halka arz yatırımcıları iştahlandırıyor Dev halka arz yatırımcıları iştahlandırıyor Sonraki Haber › Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

15.11.2019 - 12:22
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Merkezi yönetim bütçesinde, ekim ayında 14,9 milyar lira, ocak-ekim döneminde ise 100,7 milyar lira açık kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekim 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ekimde bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 65,4 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 18,9 artışla 80,3 milyar lira oldu.

##$HABER_1458550$##

Ocak-ekim döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,1 yükselerek 719,2 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 22,2 artarak 819,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Böylece merkezi yönetim bütçesi ekimde 14,9 milyar lira, ocak-ekim döneminde ise 100,7 milyar lira açık verdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.380 Değişim: 1,54% Hacim : 7.767 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.518
Açılış: 104.475
5,7403 Değişim: -0,16%
Düşük 5,7384 15.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3449 Değişim: 0,06%
Düşük 6,3311 15.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
270,75 Değişim: -0,39%
Düşük 270,36 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.