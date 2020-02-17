Bütçe ocak ayında fazla verdi | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı bütçe uygulama sonuçlarına göre, merkezi yönetim bütçesi ocak ayında 21,5 milyar lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak 2020'ye ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 artarak 122,2 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 9,6 artışla 100,7 milyar lira olarak kaydedildi.

Bütçe, ocakta 21,5 milyar lira fazla verirken, 34,2 milyar lira faiz dışı fazla gerçekleşti.

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