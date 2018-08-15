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Bütçe 1.1 milyar lira fazla verdi

15.08.2018 - 11:39
Bütçe 1.1 milyar lira fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi temmuz ayında 1,1 milyar lira fazla, ocak-temmuz döneminde ise 45 milyar lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, temmuz ayı ile ocak-temmuz dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı. Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 artarak 61,8 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 17,8 yükselerek 60,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

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AA'da yer alan habere göre; bütçe gelirleri ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,1 artışla 415,4 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 22,5 yükselişle 460,4 milyar lira oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi temmuzda 1,1 milyar lira fazla, ocak-temmuz döneminde de 45 milyar lira açık verdi. 


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