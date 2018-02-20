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Bükreş Belediyesi’nin otobüs ihalesini Otokar kazandı

20.02.2018 - 13:14

Romanya’nın Bükreş Belediyesi’nin yeni dönem ihtiyacı olan 400 toplu taşıma otobüsü için açtığı ihaleyi Koç Holding şirketlerinden Otokar kazandı. İhalede Otokar ile birlikte finale kalan Karsan ise dün yaptığı açıklamada Bükreş belediyesinin açtığı otobüs alımı ihalesinin şirket lehine sonuçlanmadığını duyurmuştu.

Bükreş’teki ihalede finale Mercedes-Benz ve MAN ile birlikte kalan iki Türk şirketi Karsan ve Otokar arasında ipi göğüsleyen Otokar Europe şirketi olmuş oldu. Mercedes ve MAN’da ihaleye Türkiye’de ürettikleri otobüslerle katılmışlardı.

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre; Otokar’dan KAP’a yapılan açıklamada, toplam ihale bedelinin yaklaşık 98.3 milyon Euro olduğu ve 400 adet otobüs teslimatı ve bu araçların sekiz yıllık satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesini kapsadığı belirtildi. Açıklamada teslimatların 2018 ve 2019 içinde partiler halinde tamamlanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

RAKİP DAMADIN ŞİRKETİ

Bu arada Koç Holding şirketi Otokar’ın ihaledeki en büyük rakibi olan Karsan, Koç Ailesi’nin damadı İnan Kıraç’a ait olduğunu da belirtmek gerekir. Yani Bükreş’te bir nevi Koç Holding’e ait Otokar, Vehbi Koç’un damadı İnan Kıraç’ın sahibi olduğu Karsan ile kapıştı, kazanan Koç Holding oldu

BAŞKAN AÇIKLADI

İhale sonucunu Bükreş Belediye Başkanı Gabriela Firea ilan etti. Bükreş Belediye Sarayı’nda yapılan ihale açıklamasında başkentin ihtiyacı olan 400 otobüsün Otokar’a ait Euro 6 normlarında olacağı belirtildi. Otobüsleri ihaleyi kazanan Otokar Europe ile Otokar Otomotiv şirketleri üreterek, teslim edecek. Belediye Başkanı Firea, ilk 100 otobüsün bu yılın yaz aylarında kadar trafiğe çıkacağını, diğer 300 otobüs için önümüzdeki yıl üzerinde anlaşıldığını da vurguladı.


Etiketler

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