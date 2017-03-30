ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bugün Türkiye'ye geliyor.

Muhalefet temsilcileriyle görüşmeyeceğini daha önceden açıklayan Tillerson'un, ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin dışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.

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Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD'li bakanın Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştireceği ikili görüşmelerde Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin ele alınacağı güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Görüşmede, ABD'de tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın da gündeme geleceği biliniyor.

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