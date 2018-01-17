‹ Önceki Haber Dünya Ekonomik Forumu: Savaş riski yükseliyor Dünya Ekonomik Forumu: Savaş riski yükseliyor

"Bu yıl 3 faiz artırımı bekliyorum"

17.01.2018 - 17:29

Dallas Fed Başkanı Kaplan, Fed'in 2018 yılında üç kez faiz artırımına gitmesini beklediğini söyledi.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed'in 2018 yılında üç kez faiz artırımına gitmesini beklediğini söyledi. Kaplan, Wall Street Journal'a verdiği mülakatta, "Baz durum senaryosunun bu yıl üç kez faiz artırımı olması gerektiği yolunda güçlü bir hissim ve kanaatim var ve yanılırsam eğer, faiz artışı sayısı bundan daha fazla olabilir" dedi.

##$HABER_1443455$##

Ekonominin bu yıl güçlü olacağını söyleyen Kaplan, işsizlik oranının yıl sonuna kadar yüzde 3 bölgesine düşmesini ve enflasyonun ise yükselmesini beklediğini belirtti.

Kaplan, terse dönmüş getiri eğrisinin endişe edilecek bir durum olduğunu, ancak Fed'in beklenen faiz artırımları yolunun muhtemelen buna yol açacağını düşünmediğini sözlerine ekledi.


Etiketler

  • faiz artırımı
  • Robert Kaplan
‹ Önceki Haber Dünya Ekonomik Forumu: Savaş riski yükseliyor Dünya Ekonomik Forumu: Savaş riski yükseliyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.593 Değişim: 1,90% Hacim : 8.142 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 113.706 17.01.2018 Yüksek 116.630
Açılış: 114.430
3,8088 Değişim: 0,48%
Düşük 3,7884 17.01.2018 Yüksek 3,8325
Açılış: 3,79065
4,6699 Değişim: 0,40%
Düşük 4,6430 17.01.2018 Yüksek 4,6846
Açılış: 4,65125
163,43 Değişim: 0,09%
Düşük 163,04 17.01.2018 Yüksek 164,52
Açılış: 163,28
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.