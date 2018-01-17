"Bu yıl 3 faiz artırımı bekliyorum"

Dallas Fed Başkanı Kaplan, Fed'in 2018 yılında üç kez faiz artırımına gitmesini beklediğini söyledi.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed'in 2018 yılında üç kez faiz artırımına gitmesini beklediğini söyledi. Kaplan, Wall Street Journal'a verdiği mülakatta, "Baz durum senaryosunun bu yıl üç kez faiz artırımı olması gerektiği yolunda güçlü bir hissim ve kanaatim var ve yanılırsam eğer, faiz artışı sayısı bundan daha fazla olabilir" dedi.

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Ekonominin bu yıl güçlü olacağını söyleyen Kaplan, işsizlik oranının yıl sonuna kadar yüzde 3 bölgesine düşmesini ve enflasyonun ise yükselmesini beklediğini belirtti.

Kaplan, terse dönmüş getiri eğrisinin endişe edilecek bir durum olduğunu, ancak Fed'in beklenen faiz artırımları yolunun muhtemelen buna yol açacağını düşünmediğini sözlerine ekledi.

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