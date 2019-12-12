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"Bu yarışta geri kalmak gibi seçeneğimiz yok"

12.12.2019 - 08:58
"Bu yarışta geri kalmak gibi seçeneğimiz yok" | Ekonomi Haberleri

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı, "Müzeler, kültür festivalleri ve diğer etkinliklerle ülkeler, turizmden aldıkları payı arttırmaya çalışıyor. Bu yarışta geri kalmak gibi seçeneğimiz yok. Özellikle sahip olduğumuz zenginlikleri düşününce, Türkiye bu alanda neden en başarılı ülke olmasın?" dedi.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) tarafından Antalya'da Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen "Meslekte 50'nci Yıl Onur" ve "Dernekte 25'inci Yıl" gala gecesinde yaptığı konuşmada, geçmiş yıllara göre daha iyi bir turizm sezonunun geçtiğinin turizmcilerin yüzlerinden anlaşıldığını söyledi.

Dünyanın dört bir yanında belirsizliklerin ve ekonomik dalgalanmaların yaşandığını ve teknolojinin itici güç olduğu yeni bir ekonomik düzen kurulduğunu dile getiren Bülent Eczacıbaşı, eski düzenin kurumlarının işlevlerini kaybettiğini belirtti.

Kalkınma, ilerlemek ve Türkiye'de refahı arttırmak için iş insanlarının her yıl daha büyük değer yaratması gerektiğinin altını çizen Eczacıbaşı, "Bunu yaparken küresel ekonominin bir oyuncusu olduğumuzu da aklımızda tutmamız gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

"KALKINMAK İÇİN SÜREKLİ YENİ YATIRIMLARA İHTİYAÇ VAR"

Türkiye'nin bu yıl turizm alanındaki performansının geçmiş yıllara kıyasla çok daha iyi olduğunu belirten Bülent Eczacıbaşı, olağanüstü gelişmeler yaşanmazsa tüketici güvenindeki toparlanmanın devam edeceği ve bunun talep artışı olarak 2020'de piyasalara pozitif yansıyacağının öngörüldüğünü kaydetti.

"Faizlerdeki ve enflasyondaki gerilemenin devam etmesi, yatırım ortamının iyileşmesine, tüketici güveninin ve talebin artmasına, dolayısıyla da işsizliği de azaltacak gelişmelere olanak sağlayacaktır, ancak yeterli değildir." diyen Eczacıbaşı, Türkiye'nin kalkınması ve refahın artması için sürekli olarak yeni yatırımlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Her yerli hem de yabancı girişimcilerin yatırım iştahının artması için istikrarın sürdürülebilirliği ve kurumsal yapının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Bülent Eczacıbaşı, bu faktörlerin turizm sektörünü de yakından ilgilendirdiğini kaydetti.

Türkiye'de yabancı ziyaretçi sayısının 44,5 milyonu aştığını belirten Eczacıbaşı, "Ziyaretçi sayılarındaki iyileşmenin kişi başı harcamalara da yansıması gerekiyor. Bunun da yolu, sunduğumuz hizmetin kalitesinden, bu hizmeti pazarlama iletişiminin başarısına, ziyaretçilerin ülkemizde yaşadıkları deneyimi zenginleştirmeden, attığımız tüm adımlarda çevre konusunda duyarlılığa kadar çeşitli unsurlardan geçiyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için iklim değişikliğine bağlı riskleri mutlaka hesaba katması ve gerekli önlemleri alması gerektiğinin altını çizen Eczacıbaşı, şunları söyledi: "Turizmin ülkemiz ekonomisinin itici güçlerinden biri olduğunu düşününce, bu konuda taviz vermeyen bir duyarlılığın oluşması büyük önem taşıyor. Bu nedenle dünyadaki eğilimleri yakından izlememiz, dönüşümü tüm boyutlarıyla hızlandırmamız ve ülkemizin marka değerinin yükseltilmesi için her çabaya destek vermemiz gerekiyor. Bu süreçte Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kuşkusuz çok önemli bir rol oynayacağına inanıyorum."

"ANTALYA EN DEĞERLİ MERKEZLERDEN BİRİ"

Antalya'nın Türkiye'nin kitle turizmi açısından en değerli merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Bülent Eczacıbaşı, kentte turizmin 12 aya yayılması konusunda önemli adımlar atıldığını ve buna devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kültür turizminin sunduğu hizmetin katma değerinin arttırılması gerektiğine işaret eden Eczacıbaşı, "Bu alanda dünyada kıyasıya bir rekabet var. Müzeler, kültür festivalleri ve diğer etkinliklerle ülkeler, turizmden aldıkları payı arttırmaya çalışıyor. Bu yarışta geri kalmak gibi seçeneğimiz yok. Özellikle sahip olduğumuz zenginlikleri düşününce, Türkiye bu alanda neden en başarılı ülke olmasın?" değerlendirmesinde bulundu.

POYD Başkanı Ülkay Atmaca da turizmde iyi bir sezon geçtiğini belirterek, bu başarıda emeği geçenlere teşekkür etti. Gecede, mesleğinde 50'nci yılını ve dernekte 25'inci yılını dolduran turizmcilere plaket verildi.


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