‹ Önceki Haber Tarıma dayalı yatırım projelerinde süre uzatıldı Tarıma dayalı yatırım projelerinde süre uzatıldı Sonraki Haber › Borsa liginin temmuz ayı şampiyonu Trabzonspor oldu Borsa liginin temmuz ayı şampiyonu Trabzonspor oldu

"Bu tempo ile yıl sonu ihracat hedefi yakalanır"

03.08.2019 - 15:34
"Bu tempo ile yıl sonu ihracat hedefi yakalanır" | Ekonomi Haberleri

TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya "Temmuz ayında artan ihracatla birlikte aynı anda düşen ithalat da umut verici. Bu tempo ile gidilirse 182 milyar dolarlık yıl sonu ihracat hedefi yakalanır" dedi.

TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya yaptığı açıklamada, ihracatta temmuz ayında 16 milyar dolarla yeni bir rekor kırılmasının ihracatçıları sevindirdiğini belirtti.

Artan ihracatla birlikte aynı anda düşen ithalatın da umut verici olduğunu aktaran Çetinkaya, "Bu tempo ile gidilirse 182 milyar dolarlık yıl sonu ihracat hedefi yakalanır." değerlendirmesini yaptı.

Haziran ayındaki Ramazan Bayramı nedeniyle yaşanan düşüşün ardından temmuzda yaşanan yükselişin sevindirici olduğunu belirten Çetinkaya, Türkiye'nin geçen ay yüzde 8,32'lik artışla yaklaşık 16 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatına ulaştığını bildirdi

Çetinkaya, bu tempoda devam edilmesi durumunda 182 milyar dolarlık yıl sonu hedefinin yakalanacağını kaydetti.

Bir yandan ihracat yükselirken diğer taraftan ithalatın düştüğüne dikkati çeken Çetinkaya, şunları aktardı:

"Türkiye ekonomisinin can damarı ihracat. Biz ihracatçılar olarak dünyanın her yerindeki pazarlara ulaşarak olağanüstü gayretlerle ihracat yapıyor ve ülkemize döviz getiriyoruz. Bununla birlikte aynı anda ithalatın düştüğünü görmek bizim için ayrıca sevindirici bir durum. Temmuz ayında ithalat yüzde 8'lik bir düşüşle 19,3 milyar dolara geriledi. Böylece ihracatın ithalatı karşılama oranı 7 aylık toplama bakıldığında yüzde 85,8 gibi yüksek bir orana ulaştı. Geçen senenin aynı döneminde ise bu oran yüzde 67,7 seviyesindeydi."

Çetinkaya, madencilik sektörünün ihracatına da değinerek, ilk 7 ay itibarıyla bir önceki seneye göre yüzde 6,5 kayıpla 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiğini bildirdi.

Maden ve doğal taşta yaşanan gerilemenin en önemli nedeninin Çin olduğunu belirten Çetinkaya, "Bizim maden ve doğal taştaki en büyük pazarımız Çin. Sektör ihracatının yüzde 40'ını Çin'e gerçekleştiriyor. Dolayısıyla orada yaşanan gerileme bizim ihracatımızı da direk olarak etkiliyor. Ancak son dönemde Suudi Arabistan ve Hindistan gibi ülkelerde yaşanan artışlar gelecek için umutlu olmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı. 


‹ Önceki Haber Tarıma dayalı yatırım projelerinde süre uzatıldı Tarıma dayalı yatırım projelerinde süre uzatıldı Sonraki Haber › Borsa liginin temmuz ayı şampiyonu Trabzonspor oldu Borsa liginin temmuz ayı şampiyonu Trabzonspor oldu
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.679 Değişim: -2,18% Hacim : 5.658 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.630 02.08.2019 Yüksek 101.707
Açılış: 101.508
5,5555 Değişim: -0,87%
Düşük 5,5451 03.08.2019 Yüksek 5,6259
Açılış: 5,6045
6,1732 Değişim: -0,75%
Düşük 6,1593 03.08.2019 Yüksek 6,2474
Açılış: 6,2196
257,56 Değişim: -1,09%
Düşük 256,25 02.08.2019 Yüksek 261,72
Açılış: 260,39
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.