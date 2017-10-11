Bu skandal tüm dünyayı etkileyecek

BİR dönem Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin de çalıştığı dünyanın en büyük çelik üreticilerinden Japon Kobe Steel, ürünlerinin kalitesi hakkındaki verilerin sahte olduğunu itiraf ederek büyük bir skandala imza attı.

Bu itirafın ardından hisseleri çöküşe geçen Japonya’nın en büyük üçüncü çelik üreticisi, Eylül 2016 ile Ağustos 2017 arasında bazı alüminyum ve bakırBu skandal tüm dünyayı etkileyecek ürünlerinin mukavemeti ve dayanıklılığı hakkında sahte veriler ürettiğini açıkladı. İçinde Toyota, Honda, Subaru ve Mazda gibi otomotiv şirketlerinin, Boeing gibi havacılık devinin olduğu 200’e yakın şirketle çalışan Kobe, sahteciliğin bir parçası olabilecek ürünleri bu firmalara verdiğini açıkladı.

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre; Toyota, bu şirketten aldığı malzemelerin bazı otomobillerinin davlumbazlarında ve kapılarında kullanıldığını belirterek, “Hangi araç modellerinin bu duruma tabi olabileceğini ve hangi bileşenlerin kullanıldığını belirlemek için olabildiğince hızlı bir şekilde çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

##$$TASITKREDIWIDGET##$$

Honda, Kobe’den aldığı malzemeleri kapı ve kaputlarında kullandığını açıklarken, Mazda ise şirketten aliminyum aldığını doğruladı. Suzuki ve Mitsubishi’nin de skandaldan etkilendiği belirtildi. Mitsubishi Regional Jet yolcu uçağını üreten Mitsubishi Heavy Industries’in, etkilenen müşteriler arasında olduğu bildirildi.

İKİ GÜNDE ŞİRKETİN 4'TE BİRİ ERİDİ

Kobe Steel, sahte verilerin 200’den fazla şirkete teslim edilen ürünleri içerdiğini söyledi. Şirketin hisseleri dün yüzde 22 düşerek 1.068 Yen’e (£ 7.20; 9.50 dolar) geriledi ve piyasa değerinin neredeyse bir milyar dolarını sildi. Hisselerdeki kayıp bugünde devam edince toplam değer kaybı 1.5 milyar doları buldu. Bu ay başında şirketin toplam değeri 4.4 milyar dolar seviyesindeydi.

Üretilen verilerin, müşteri ürünlerinin güvenliğini etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil. Japon hükümeti, firmadan, bu ürünlerin güvenliğini etkileyebilecek yasa dışı işlemlerin olup olmadığını kontrol etmesini istedi.

Kobe Steel’in itirafı, Japon üreticilerin katıldığı bir dizi suiistimal vakası içerisindeki en son haber. Geçen hafta Nissan Motors, sertifika sahibi olmayan personelin iç pazarda satılacak yeni araçların nihai denetimlerini gerçekleştirdiğini itiraf ettikten sonra, bir milyondan fazla aracın geri çağrıldığını açıkladı. Ve hava yastığı üreticisi Takata, arızalı ürünlerinin dünya çapında yaşanan 16 kişinin ölümüyle ve çeşitli yaralanmalarla bağlantılı olduğunun anlaşılmasından sonra iflas etti.

Etiketler