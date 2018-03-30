‹ Önceki Haber "BOJ'un tahvil alım hızı dalgalanabilir" "BOJ'un tahvil alım hızı dalgalanabilir" Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

"Bu kadar büyük getirinin olduğu bir enstrüman daha yok"

30.03.2018 - 11:33
"Bu kadar büyük getirinin olduğu bir enstrüman daha yok"

Vakıf Katılım Genel Müdürü Göktaş, "(BES) Özüne baktığınız zaman aslında tasarruf anlamında yüzde 25 devlet katkısı var. Bu kadar büyük bir getirinin olduğu herhangi bir enstrüman daha yok. BES'ten caymak ne kadar mantıklı, onu katılımcılara bırakıyorum" dedi.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin, "Özüne baktığınız zaman aslında tasarruf anlamında yüzde 25 devlet katkısı var. Bu kadar büyük bir getirinin olduğu herhangi bir enstrüman daha yok. BES'ten caymak ne kadar mantıklı, onu katılımcılara bırakıyorum." dedi.

Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in, otomatik BES'ten cayan çalışanlara ikinci bir fırsat tanıyacaklarını söylediğini hatırlattı.

Türkiye'nin tasarruf açığı verdiğine işaret eden Göktaş, hükümetin yürüttüğü projenin ana amacının tasarruf oranını artırmak olduğunu belirtti.

Göktaş, bu kapsamda zorunlu katılımlı BES tercihinin ortaya çıktığını dile getirerek, şöyle devam etti:

##$HABER_1445074$##

"Cayma süresi ilk etapta belki kısa tutulduğu için bayağı bir cayan oldu. Özüne baktığınız zaman aslında tasarruf anlamında yüzde 25 devlet katkısı var. Bu kadar büyük bir getirinin olduğu herhangi bir enstrüman daha yok. BES'ten caymak ne kadar mantıklı onu katılımcılara bırakıyorum. İlerleyen süreçte yeni, tekrardan katılımı artırmaya yönelmenin ben doğru bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Belki burada cayma süresini biraz daha uzatıp insanların düşünmesine fırsat vermek tasarruf miktarını artırabilir."

BES'TEN AYRILMA GEREKÇESİ BÜTÇE

Göktaş, BES'ten ayrılan Vakıf Katılım müşterilerine yönelik bir çalışma yaptıklarını ve "Neden caydınız" sorusunu yönelttiklerini ifade ederek, "Genellikle alt gelir seviyesindeki insanlar için ayrılan rakamın, bütçelerinde önemli bir yer işgal ettiği yönünde savunmalar geldi. Tabii bütçe söz konusu olduğu zaman söyleyecek pek fazla şey kalmıyor bize. Saygı göstermek lazım." dedi.

KATILIM BANKACILIĞININ POTANSİYELİ YÜKSEK

Türkiye'de katılım bankacılığının pazar payının yüzde 5 olduğunu belirten Göktaş, uzun yıllardır bu seviyenin değişmediğini söyledi.

Müslüman ülkelerde katılım bankacılığının oranının yüzde 5 ile 50'ler arasında değiştiğine işaret eden Göktaş, "Ortalamanın yüzde 20-25'lerde olduğunu düşünürsek, bizim de bu ortalamayı yakalamak istediğimizi varsayarsak, önümüzde oldukça uzun bir yol ve ciddi bir potansiyel olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

 


‹ Önceki Haber "BOJ'un tahvil alım hızı dalgalanabilir" "BOJ'un tahvil alım hızı dalgalanabilir" Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
115.247 Değişim: 0,35% Hacim : 2.257 Mio.TL Son veri saati : 14:08
Düşük 115.245 30.03.2018 Yüksek 115.872
Açılış: 115.534
3,9566 Değişim: 0,35%
Düşük 3,9398 30.03.2018 Yüksek 3,9615
Açılış: 3,94265
4,8807 Değişim: 0,49%
Düşük 4,8486 30.03.2018 Yüksek 4,8868
Açılış: 4,85685
168,67 Değişim: 0,35%
Düşük 167,98 30.03.2018 Yüksek 168,86
Açılış: 168,08
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.